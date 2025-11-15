Ολλανδία: Επιστρέφει στην Αίγυπτο την προτομή του Τούθμωση Γ' - Ηλικίας 3.500 ετών

Σε μια κίνηση «καλής θέλησης», η Ολλανδία παραδίδει στις αιγυπτιακές αρχές μια προτομή φαραώ, ηλικίας 3.500 ετών, η οποία εντοπίστηκε μεταξύ των εμπόρων αρχαιοτήτων της χώρας. Το κειμήλιο πιστεύεται ότι εκλάπη κατά τη διάρκεια της ταραχώδους περιόδου της «Αραβικής Άνοιξης» (2011-2012), η οποία οδήγησε στο τέλος της προεδρίας του Χόσνι Μουμπάρακ.

Η επιστροφή της προτομής συμπίπτει με τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum), του μεγαλύτερου αρχαιολογικού μουσείου στον κόσμο που εστιάζει σε έναν και μόνο πολιτισμό. Το Μουσείο καλύπτει έκταση 120 στρεμμάτων και φιλοξενεί περίπου 100.000 αντικείμενα.

Η ταυτότητα του κειμηλίου

Βάσει της τεχνοτροπίας, η προτομή χρονολογείται γύρω στο 1450 π.Χ. και απεικονίζει τον φαραώ Τούθμωση Γ', ο οποίος θεωρείται διεκδικητής του τίτλου του πιο ισχυρού ηγεμόνα στην ιστορία της Αιγύπτου. Ως γιος του Τούθμωση Β’—του οποίου ο τάφος ανακαλύφθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους—ο Τούθμωση Γ’ επέκτεινε την επικράτεια και την επιρροή του Νέου Βασιλείου στο ζενίθ τους.

Το αντικείμενο, ύψους περίπου 19 εκατοστών (7,5 ίντσες), είναι κατασκευασμένο από γρανοδιορίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times. Η ανεύρεσή του έγινε κατόπιν ανώνυμης πληροφορίας στην TEFAF (έκθεση εικαστικών τεχνών, αντίκες και design) στην πόλη του Μάαστριχτ το 2022. Ο πωλητής, ο οποίος επιχειρούσε να εκποιήσει την προτομή, την παρέδωσε πρόθυμα αφού ενημερώθηκε για την προέλευσή της.

Επίσημη παράδοση

Η Ολλανδική Επιθεώρηση Πληροφοριών και Κληρονομιάς (Netherlands Information and Heritage Inspectorate) ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Χέντρικους Σχουφ (Hendrikus Schoof), ενημέρωσε για την κατάσχεση τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι κατά τη διάρκεια συνομιλίας τους στις 2 Νοεμβρίου. Ο οργανισμός δήλωσε ότι η προτομή θα επιστραφεί στην Αίγυπτο έως το τέλος του έτους.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση, η οποία εδώ και λίγα χρόνια επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο προβολής για την κορωνίδα της αρχαιολογικής της "σοδειάς", ελπίζει ότι το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, όπου πιθανόν να στεγάσει την προτομή, θα καταδείξει πλήρως τη δέσμευση του κράτους για τη διαχρονική προστασία της κληρονομιάς του.

«Όλοι ονειρευτήκαμε αυτό το έργο και αναρωτηθήκαμε αν θα γινόταν πραγματικότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μοστάφα Μάντμπουλι (Mostafa Madbouly) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα εγκαίνια στις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

