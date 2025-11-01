Live - Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελετή των εγκαινίων του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum), του μεγαλύτερου μουσείου παγκοσμίως αφιερωμένου σε έναν μόνο πολιτισμό. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Το εντυπωσιακό συγκρότημα, που δεσπόζει δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας, φιλοξενεί πάνω από 100.000 εκθέματα και εκτείνεται σε έκταση σχεδόν ίση με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου, όπως αναφέρει το BBC.

Το νέο μουσείο του Καΐρου παρουσιάζει έναν ανεκτίμητο θησαυρό από χρυσά αντικείμενα, αγάλματα, σαρκοφάγους και τεχνουργήματα που φωτίζουν την καθημερινότητα και την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Grand Egyptian Museum έχει ήδη χαρακτηριστεί ως το πιο φιλόδοξο πολιτιστικό έργο της χώρας, ενώ η κατασκευή του στοίχισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Στην τελετή παρευρίσκονται πλήθος ηγετών και προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Το Μουσείο, που βρίσκεται κυριολεκτικά στη «σκιά» των Πυραμίδων, αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο επίκεντρο του αιγυπτιολογικού ενδιαφέροντος διεθνώς.

