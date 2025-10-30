Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ματιά πριν ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο

Εργάτες και δημοσιογράφοι στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο με φόντο το γιγάντιο άγαλμα του Ραμσή Β΄

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, έπειτα από πάνω από μια δεκαετία καθυστερήσεων, θα ανοίξει επιτέλους τις πύλες του στο κοινό το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Βρίσκεται στα περίχωρα του Καΐρου και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο, παρουσιάζοντας την ιστορία του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού. Στο μουσείο υπάρχουν περίπου 15.000 εκθέματα που ήταν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του τον τελευταίο χρόνο.

Μία από τις κυριότερες ατραξιόν είναι οι αίθουσες αφιερωμένες στον Τουταγχαμών, που περιλαμβάνουν περίπου 5.000 αντικείμενα από τον τάφο του διάσημου φαραώ, τα οποία ανακαλύφθηκαν το 1922. Ανάμεσά τους είναι και η εμβληματική χρυσή μάσκα του.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει επίσης η νεκρική βάρκα του Φαραώ Χέοπα, μήκους 42 μέτρων και ηλικίας άνω των 4.000 ετών, η οποία μεταφέρθηκε ακέραια στις νέες εγκαταστάσεις.

Το νέο Μουσείο σε αριθμούς

Το κτίριο, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Heneghan Peng, ήταν προγραμματισμένο να λειτουργήσει από το 2013, αλλά καθυστερήσεις οφειλόμενες σε πολιτικές αναταραχές, περιφερειακές συγκρούσεις, αλλαγές στον προϋπολογισμό και την πανδημία, ανέβαλαν το άνοιγμά του.

Η αποστολή του Μουσείου είναι να καταγράψει την τεράστια ιστορία της Αιγύπτου από την ένωση της Άνω και Κάτω Αιγύπτου περίπου το 3100 π.Χ. έως την πτώση της Κλεοπάτρας.

Οι γκαλερί διαχωρίζονται σε κύριες εποχές αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού:

Προδυναστική,

Παλαιό Βασίλειο,

Μέσο Βασίλειο,

Νέο Βασίλειο,

Πτολεμαϊκή και

Ρωμαϊκή περίοδο.

Το κτίριο ξεχωρίζει για τα περίπου 250.000 τριγωνικά πέτρινα κομμάτια που απαρτίζουν την βόρεια πρόσοψη και την πυραμιδοειδή είσοδό του, στο κέντρο της οποίας λάμπουν χρυσοί ιερογλυφικοί χαρακτήρες. Στο εσωτερικό, στο κεντρικό αίθριο κυριαρχεί το άγαλμα του Ραμσή Β’ ύψους 11 μέτρων και βάρους 83 τόνων.

Δίπλα του βρίσκεται μια μεγαλοπρεπής σκάλα που οδηγεί στους εκθεσιακούς χώρους, διακοσμημένη με φωτισμένα αρχαία αγάλματα. Η συνολική έκταση του μουσείου είναι ισοδύναμη με 93 γήπεδα ποδοσφαίρου, και θα φιλοξενεί πάνω από 100.000 εκθέματα.

«Ένας κόμβος που οι επισκέπτες ζουν την ιστορία»

Ο Άχμεντ Γιούσελ, διευθύνων σύμβουλος της Αιγυπτιακής Αρχής Τουρισμού, δηλώνει πως το μουσείο δεν είναι απλώς ένα μουσείο αλλά ένας πολιτιστικός κόμβος εκεί όπου οι επισκέπτες δεν βλέπουν απλώς την ιστορία, αλλά τη ζουν.

Το μουσείο χρησιμοποιεί τεχνολογίες εικονικής και ενισχυμένης πραγματικότητας για να αναδείξει την κοινωνία και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της αρχαίας Αιγύπτου με διαδραστικές προβολές, ήχους και κινούμενα σχέδια.

Στους εκθεσιακούς χώρους περιλαμβάνονται κανωπικά βάζα, μικροσκοπικά πλοιάρια, χρυσά είδωλα και σαρκοφάγοι, που προσφέρουν απτικές εμπειρίες από το παρελθόν.

Επιπλέον, παρουσιάζονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα όπως η βασιλεία της φαραώ Χατσεψούτ και η θρησκευτική επανάσταση του Ακενατόν, καθώς και πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Αιγυπτίων μέσω καθημερινών αντικειμένων.

Το μουσείο βρίσκεται κοντά στις Πυραμίδες, κάνοντας το εύκολα προσβάσιμο και λειτουργώντας ως φυσική επέκταση για κάθε επίσκεψη στον αρχαίο πολιτισμό. Ενισχύει την εμπειρία που προσφέρει ήδη το Μουσείο της Αιγύπτου στην Πλατεία Ταχρίρ και το Μουσείο του Αιγυπτιακού Πολιτισμού, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν μούμιες αρχαίων φαραώ.

Ωστόσο, κανένας άλλος χώρος δεν προσφέρει τόσο ολοκληρωμένη ματιά στην ολόκληρη ιστορία ενός από τους πιο διάσημους πολιτισμούς του κόσμου.

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Επικρίσεις για το κόστος κατασκευής

Δεν λείπουν όμως οι επικρίσεις για Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος κατασκευής άγγιξε τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 920 εκατομμύρια ευρώ), χρηματοδοτούμενο εν μέρει από ιαπωνικά δάνεια, κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από περιοδικές εκθέσεις στο εξωτερικό.

Υποστηρίζουν ότι μια τόσο μεγάλη επένδυση είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί σε μια χώρα όπου η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται. Επιπλέον, κάποιοι θεωρούν ότι το μουσείο αποτελεί μέρος μιας κεντρικά ελεγχόμενης τουριστικής στρατηγικής που ενισχύει το Κάιρο, πιθανώς σε βάρος άλλων ιστορικών περιοχών της χώρας.

