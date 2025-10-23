Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την έρημο του βόρειου Σινά. Πρόκειται για ένα αρχαίο αιγυπτιακό οχυρό, ηλικίας περίπου 3.500 ετών, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Αντίθετα με την αρχική υπόθεση, οι καμπύλες στους τοίχους του φρουρίου πιστεύεται ότι σχεδιάστηκαν όχι μόνο για να απωθούν τους εισβολείς, αλλά κυρίως για να προστατεύουν τις κατασκευές από τη διάβρωση της άμμου. Η αποτελεσματικότητα αυτής της αρχαίας μηχανικής είναι εμφανής, καθώς οι τοίχοι παραμένουν σχεδόν ανέπαφοι ύστερα από τρεισήμισι χιλιετίες αντιμετώπισης των καιρικών συνθηκών του Σινά.

Το οχυρό του Τούθμωση Α΄

Το φρούριο ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατων ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο Tell el-Kharouba. Εκτιμάται ότι η κατασκευή του ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του φαραώ Τούθμωση Α΄ (Thutmose I). Ο Τούθμωσις, όπως και άλλοι φαραώ του Νέου Βασιλείου, διέταξε την ανέγερση πολλαπλών μεθοριακών φυλακίων σαν και αυτό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμυντικής στρατηγικής για την αποτροπή εισβολέων από την Εγγύς Ανατολή.

Αν και στα ερείπια εντοπίστηκαν αγγεία, υπολείμματα αποθήκης, χώρος διαβίωσης και ένα δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν ως αρτοποιείο, το πραγματικό εύρημα-ορόσημο είναι αναμφίβολα οι εξαιρετικά καλά διατηρημένοι τοίχοι. Πρόκειται για τείχη πάχους περίπου 2,5 μέτρων που εκτείνονται σε μήκος 105 μέτρων και ενσωματώνουν 11 αμυντικούς πύργους.

Στρατηγική θέση και δύναμη φρουράς

«Λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους αποθήκευσης, τις αυλές και τις άλλες εγκαταστάσεις, εκτιμούμε ότι η φρουρά κυμαινόταν πιθανότατα μεταξύ 400 και 700 στρατιωτών, με έναν λογικό μέσο όρο περίπου 500 στρατιωτών», δήλωσε ο επικεφαλής των ανασκαφών, Hesham Hussein, υφυπουργός Αρχαιολογίας Κάτω Αιγύπτου και Σινά, στο Live Science.

Οι τοίχοι χρησίμευαν επίσης για να διαχωρίζουν τους χώρους διαβίωσης από την υπόλοιπη οχύρωση. Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι το συγκρότημα ακολουθούσε ένα τυποποιημένο σχέδιο που αναπαράχθηκε συστηματικά ως μέρος μιας στρατηγικής άμυνας για τον έλεγχο του σημαντικού αυτού δρόμου που συνέδεε τη γη Χαναάν με την Αίγυπτο, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα των ακτών της ανατολικής Μεσογείου.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται απολιθωμένη ζύμη ψωμιού, μία πήλινη σφραγίδα που φέρει το όνομα του φαραώ, καθώς και ηφαιστειογενή πετρώματα—τα οποία είναι απίθανο να προέρχονται από την Αίγυπτο. Αυτά τα πετρώματα πιστεύεται ότι έφτασαν εκεί μέσω Ελλήνων εμπόρων.

«Κάθε φρούριο που ανακαλύπτουμε προσθέτει ένα νέο δομικό στοιχείο στην κατανόησή μας για τη στρατιωτική και αμυντική οργάνωση της φαραωνικής Αιγύπτου, και επιβεβαιώνει ότι ο αιγυπτιακός πολιτισμός δεν περιοριζόταν σε ναούς και τάφους, αλλά ήταν ένα κράτος με ισχυρούς θεσμούς ικανούς να προστατεύουν τη γη και τα σύνορά του», δήλωσε ο Δρ. Mohamed Ismail Khaled, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιολογίας.

Οι αρχαιολόγοι σχεδιάζουν να συνεχίσουν σύντομα τις ανασκαφές, καθώς μεγάλο μέρος του φρουρίου παραμένει θαμμένο κάτω από αμμόλοφους, με την ελπίδα να αποκαλυφθεί πλήρως η έκταση των τειχών.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης