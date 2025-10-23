Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

Η καμπυλωτή τεχνοτροπία που «νίκησε» την άμμο και τους εισβολείς

Newsbomb

Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά
Αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την έρημο του βόρειου Σινά. Πρόκειται για ένα αρχαίο αιγυπτιακό οχυρό, ηλικίας περίπου 3.500 ετών, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Αντίθετα με την αρχική υπόθεση, οι καμπύλες στους τοίχους του φρουρίου πιστεύεται ότι σχεδιάστηκαν όχι μόνο για να απωθούν τους εισβολείς, αλλά κυρίως για να προστατεύουν τις κατασκευές από τη διάβρωση της άμμου. Η αποτελεσματικότητα αυτής της αρχαίας μηχανικής είναι εμφανής, καθώς οι τοίχοι παραμένουν σχεδόν ανέπαφοι ύστερα από τρεισήμισι χιλιετίες αντιμετώπισης των καιρικών συνθηκών του Σινά.

Το οχυρό του Τούθμωση Α΄

Το φρούριο ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατων ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο Tell el-Kharouba. Εκτιμάται ότι η κατασκευή του ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του φαραώ Τούθμωση Α΄ (Thutmose I). Ο Τούθμωσις, όπως και άλλοι φαραώ του Νέου Βασιλείου, διέταξε την ανέγερση πολλαπλών μεθοριακών φυλακίων σαν και αυτό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμυντικής στρατηγικής για την αποτροπή εισβολέων από την Εγγύς Ανατολή.

Αν και στα ερείπια εντοπίστηκαν αγγεία, υπολείμματα αποθήκης, χώρος διαβίωσης και ένα δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν ως αρτοποιείο, το πραγματικό εύρημα-ορόσημο είναι αναμφίβολα οι εξαιρετικά καλά διατηρημένοι τοίχοι. Πρόκειται για τείχη πάχους περίπου 2,5 μέτρων που εκτείνονται σε μήκος 105 μέτρων και ενσωματώνουν 11 αμυντικούς πύργους.

Στρατηγική θέση και δύναμη φρουράς

«Λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους αποθήκευσης, τις αυλές και τις άλλες εγκαταστάσεις, εκτιμούμε ότι η φρουρά κυμαινόταν πιθανότατα μεταξύ 400 και 700 στρατιωτών, με έναν λογικό μέσο όρο περίπου 500 στρατιωτών», δήλωσε ο επικεφαλής των ανασκαφών, Hesham Hussein, υφυπουργός Αρχαιολογίας Κάτω Αιγύπτου και Σινά, στο Live Science.

Οι τοίχοι χρησίμευαν επίσης για να διαχωρίζουν τους χώρους διαβίωσης από την υπόλοιπη οχύρωση. Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι το συγκρότημα ακολουθούσε ένα τυποποιημένο σχέδιο που αναπαράχθηκε συστηματικά ως μέρος μιας στρατηγικής άμυνας για τον έλεγχο του σημαντικού αυτού δρόμου που συνέδεε τη γη Χαναάν με την Αίγυπτο, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα των ακτών της ανατολικής Μεσογείου.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται απολιθωμένη ζύμη ψωμιού, μία πήλινη σφραγίδα που φέρει το όνομα του φαραώ, καθώς και ηφαιστειογενή πετρώματα—τα οποία είναι απίθανο να προέρχονται από την Αίγυπτο. Αυτά τα πετρώματα πιστεύεται ότι έφτασαν εκεί μέσω Ελλήνων εμπόρων.

«Κάθε φρούριο που ανακαλύπτουμε προσθέτει ένα νέο δομικό στοιχείο στην κατανόησή μας για τη στρατιωτική και αμυντική οργάνωση της φαραωνικής Αιγύπτου, και επιβεβαιώνει ότι ο αιγυπτιακός πολιτισμός δεν περιοριζόταν σε ναούς και τάφους, αλλά ήταν ένα κράτος με ισχυρούς θεσμούς ικανούς να προστατεύουν τη γη και τα σύνορά του», δήλωσε ο Δρ. Mohamed Ismail Khaled, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιολογίας.

Οι αρχαιολόγοι σχεδιάζουν να συνεχίσουν σύντομα τις ανασκαφές, καθώς μεγάλο μέρος του φρουρίου παραμένει θαμμένο κάτω από αμμόλοφους, με την ελπίδα να αποκαλυφθεί πλήρως η έκταση των τειχών.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:40TRAVEL

Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Είμαστε Ένα» με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης - Ξεκινά η συλλογή παιδικών βιβλίων

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

21:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη - «Μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στα χαφ ο Καλάμπρια, οι επιλογές του Κόντη

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον ενάεριο χώρο για 18 δευτερόλεπτα - Σηκώθηκαν νατοϊκά Eurofighter Typhoon

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

19:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές» - Τα ζητάνε πίσω τώρα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ