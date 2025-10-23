Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

Μόλις τρία μίλια από τις Πυραμίδες της Γκίζας, κρύβεται ένας από τους πιο απαγορευμένους και αινιγματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου. Το Ζαουίετ Ελ Αριάν –γνωστό και ως η «Περιοχή 51» της χώρας του Νείλου– παραμένει κλειστό εδώ και δεκαετίες, καθώς βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αιγυπτιακού στρατού.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Αλεσάντρο Μπαρσάντι ξεκίνησε τις ανασκαφές που αποκάλυψαν έναν τεράστιο λάκκο σε σχήμα Τ, λαξευμένο σε συμπαγή ασβεστόλιθο, βάθους περίπου 30 μέτρων. Το εσωτερικό του επενδύεται με τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ενώ στο κέντρο εντοπίστηκε μια ωοειδής δεξαμενή με γρανιτένιο καπάκι, μέσα στην οποία υπήρχαν –σύμφωνα με τον ίδιο– ίχνη άγνωστης ουσίας που σήμερα έχουν χαθεί.

Πυραμίδα ή πύλη προς τα άστρα;

Πολλοί αιγυπτιολόγοι θεωρούν πως το Ζαουίετ Ελ Αριάν προοριζόταν να γίνει πυραμίδα της 3ης ή 4ης Δυναστείας, που όμως έμεινε ανολοκλήρωτη. Ωστόσο, τα ευρήματα και η μορφή του χώρου άνοιξαν τον δρόμο σε πιο τολμηρές θεωρίες. Ανάμεσα στα γκράφιτι που εντοπίστηκαν στους τοίχους, ξεχωρίζει η λέξη «Σεμπά», που κάποιοι ερευνητές μεταφράζουν ως «πύλη προς τα αστέρια».

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ντέρεκ Όλσεν, μιλώντας στο podcast του Ματ Μπελ, «Limitless», υποστήριξε ότι η κατασκευή ενδέχεται να μην ήταν τάφος ή μνημείο, αλλά ένα είδος οχήματος ή πύλης για πνευματική ανάβαση. Οι τεράστιοι γρανιτένιοι όγκοι, οι λείοι τοίχοι από ασβεστόλιθο και η σφραγισμένη δεξαμενή ενισχύουν, σύμφωνα με εκείνον, την υπόθεση ότι πρόκειται για μια τελετουργική ή προχωρημένη τεχνολογικά δομή.

Η στρατιωτική σιωπή και το χαμένο αρχείο

Τη δεκαετία του 1960 ο αιγυπτιακός στρατός κατέλαβε την περιοχή, απαγορεύοντας κάθε περαιτέρω ανασκαφή και πρόσβαση. Έκτοτε, οι φωτογραφίες του Μπαρσάντι παραμένουν η μοναδική λεπτομερής καταγραφή του χώρου. Η μυστικότητα γύρω από το Ζαουίετ Ελ Αριάν έχει τροφοδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας και αμέτρητες υποθέσεις για το τι πραγματικά κρύβεται κάτω από την άμμο.

Κατά την αρχική ανασκαφή βρέθηκαν επιγραφές με μαύρο και κόκκινο μελάνι, μεταξύ των οποίων η φράση «Σεμπά-[άγνωστο]-Κα», που μεταφράζεται ως «αστέρι» και «ζωτική δύναμη». Αν και η επιστημονική κοινότητα θεωρεί πως πρόκειται απλώς για σημειώσεις εργατών ή αναφορές σε πρόσωπα της εποχής, οι υποστηρικτές των εναλλακτικών θεωριών μιλούν για σαφή αναφορά σε ενεργειακές πύλες.

Η αινιγματική δεξαμενή και οι γιγαντιαίοι γρανίτες

Στο χαμηλότερο σημείο του χώρου, το δάπεδο καλύπτεται από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους μήκους έως 4,5 μέτρων και βάρους που αγγίζει τους 8 τόνους. Η δεξαμενή, σκαλισμένη από ένα ενιαίο κομμάτι γρανίτη και σφραγισμένη, παραμένει μυστήριο: κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι περιείχε ή ποιος ήταν ο σκοπός της.

Μια φθαρμένη επιγραφή που εντοπίστηκε στο εσωτερικό φαίνεται να αναφέρει το όνομα του φαραώ Τζεντεφρέ, γιου του Χέοπα, συνδέοντας ενδεχομένως το Ζαουίετ Ελ Αριάν με τη δυναστεία που έχτισε τις μεγαλύτερες πυραμίδες της Γκίζας. Ωστόσο, η αυθεντικότητα της επιγραφής αμφισβητείται.

Σήμερα, το Ζαουίετ Ελ Αριάν παραμένει σιωπηλό και απρόσιτο, φυλασσόμενο από τον στρατό. Οι αρχαιολόγοι και οι ερευνητές ελπίζουν πως κάποια στιγμή η απαγόρευση θα αρθεί, επιτρέποντας νέες ανασκαφές που ίσως αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από ένα από τα πιο αινιγματικά μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου. Μέχρι τότε, το μυστήριο συνεχίζει να σαγηνεύει, να διχάζει και να εμπνέει όσους αναζητούν τα μυστικά του παρελθόντος.