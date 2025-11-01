Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Ο θησαυρός του Τουταγχαμών και ακόμη 50.000 αρχαίοι θησαυροί

Κοντά σε ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, τη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στη Γκίζα, η Αίγυπτος εγκαινιάζει σήμερα (01/11) το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), ένα έργο – ορόσημο που φιλοδοξεί να αποτελέσει κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της σύγχρονης εποχής.

Το νέο κτήριο, το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου, στεγάζει περίπου 100.000 εκθέματα που καλύπτουν επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας, από την προδυναστική περίοδο έως τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια.

Στα εγκαίνια θα παραστεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ Αλ–Σίσι.

Η δημιουργία του μουσείου, σύμφωνα με διακεκριμένους αιγυπτιολόγους, ενισχύει το αίτημα της Αιγύπτου για επιστροφή σημαντικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε μουσεία του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και η περίφημη Στήλη της Ροζέτας, η οποία εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Κεντρικό έκθεμα του GEM αποτελεί το σύνολο των ευρημάτων από τον ασύλητο τάφο του φαραώ Τουταγχαμών, τα οποία παρουσιάζονται ολόκληρα για πρώτη φορά από την ανακάλυψη από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ, το 1922. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν η χρυσή νεκρική μάσκα, ο θρόνος και οι άρματα του φαραώ.

Ο Δρ. Τάρεκ Ταουφίκ, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αιγυπτιολόγων και πρώην διευθυντής του μουσείου, σημειώνει πως «ήθελα να παρουσιάσουμε τον Τουταγχαμών με έναν νέο τρόπο. Για πρώτη φορά, όλα τα αντικείμενα του τάφου εκτίθενται μαζί, ώστε ο επισκέπτης να βιώσει την ίδια εμπειρία που είχε ο Κάρτερ πριν από έναν αιώνα», μιλώντας στο BBC.

Με κόστος που ξεπερνά τα 1,2 δισ. δολάρια, το τεράστιο συγκρότημα του GEM αναμένεται να προσελκύει έως και 8 εκατ. επισκέπτες ετησίως, προσφέροντας τεράστια ώθηση στον αιγυπτιακό τουρισμό.

Πέρα από τα εκθέματα του Τουταγχαμών, το μουσείο φιλοξενεί το αρχαιότερο σωζόμενο πλοίο του κόσμου, τη νεκρική βάρκα του Φαραώ Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών. Ήδη από πέρυσι, μεγάλα τμήματα του μουσείου –όπως η εντυπωσιακή «Μεγάλη Σκάλα» με αγάλματα αρχαίων βασιλέων– είχαν ανοίξει μερικώς στο κοινό.

Πολλοί τουρίστες που επισκέπτονται τη Γκίζα κάνουν λόγο για «εμπειρία ζωής». Το νέο μουσείο εκτείνεται σε 500.000 τετραγωνικά μέτρα –έκταση αντίστοιχη με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου– και η πρόσοψη, καλυμμένη με ιερογλυφικά και ημιδιαφανές αλάβαστρο, οδηγεί σε είσοδο με σχήμα πυραμίδας. Μεταξύ των εντυπωσιακών εκθεμάτων ξεχωρίζει ο τεράστιος ανδριάντας του Ραμσή Β’, ύψους 11 μέτρων, καθώς και ένας αιωρούμενος οβελίσκος μήκους 16 μέτρων.

Η κατασκευή του μουσείου άρχισε το 2005, αλλά καθυστέρησε λόγω οικονομικών κρίσεων, της Αραβικής Άνοιξης, της πανδημίας και των περιφερειακών συγκρούσεων. Σήμερα, ύστερα από δεκαετίες, το όνειρο των Αιγυπτίων παίρνει «σάρκα και οστά».

Σήμερα, οι Αιγύπτιοι συντηρητές αποκαθιστούν με σχολαστικότητα αντικείμενα του Τουταγχαμών, όπως την εντυπωσιακή δερμάτινη πανοπλία του, αποκλειστικά με αιγυπτιακή τεχνογνωσία.

