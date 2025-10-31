Στη Μονή Σινά και στη Γκίζα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Η πρόσκληση Σίσι

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο κ. Αλ Σίσι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σε δείπνο ΕΕ- Αιγύπτου

Newsbomb

Στη Μονή Σινά και στη Γκίζα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Η πρόσκληση Σίσι
AP
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών, στην Αίγυπτο, θα παραστεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού για το ενδιαφέρον της Αθήνας για τα ζητήματα της Μονής.

Από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχάς κοινή κατανόηση της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς στην κατεύθυνση διασφάλισης της συνέχειας και του χαρακτήρα της Ιεράς Μονής, η οποία θα τεθεί υπόψιν της σιναϊτικής κοινότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο κ. Αλ Σίσι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σε δείπνο ΕΕ- Αιγύπτου, ενώ σε αυτό ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας, ώστε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι σχέσεις του Καϊρου με την Ευρώπη.

Αύριο, Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το «παρών» στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για λειψυδρία: «Χάνουμε το 50% του νερού» – Τι είπε για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο και το παρασκήνιο των επαφών με την Σιναϊτικη Αδελφότητα για το μέλλον της Μονής Σινά

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική: Το μοντέλο Θεσσαλίας, ο «Εύρυτος» και το «σχέδιο Β»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ βροχόπτωσης στη Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί σε πλημμυρισμένα υπόγεια

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά της κατάληψης του «Ευαγγελισμού» - Πέντε προσαγωγές

08:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Μονή Σινά και στη Γκίζα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Η πρόσκληση Σίσι

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και καρφώθηκε σε τοίχο – Δείτε φωτογραφίες

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Διατάχθηκε ΕΔΕ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε ψιλικατζίδικο

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μυθικός» λευκός ιβηρικός λύγκας για πρώτη φορά στην κάμερα

08:13ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε λόγω των ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας για την Ουκρανία - Το οργισμένο τηλεφώνημα των ΥΠΕΞ

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο ντελαπάρισε στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα των εργαζομένων

07:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διαρρήκτες χρησιμοποίησαν το Google Maps για να κάνουν την δουλειά τους

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο πυρηνικών δοκιμών του Τραμπ προκαλεί ανησυχία και σύγχυση στην Ουάσινγκτον

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

07:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα των εργαζομένων

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική: Το μοντέλο Θεσσαλίας, ο «Εύρυτος» και το «σχέδιο Β»

07:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:13ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε λόγω των ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας για την Ουκρανία - Το οργισμένο τηλεφώνημα των ΥΠΕΞ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μυθικός» λευκός ιβηρικός λύγκας για πρώτη φορά στην κάμερα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

13:33WHAT THE FACT

Στρατιωτικό κόλπο για να κοιμηθείτε σε 2 λεπτά - Τι πραγματικά ισχύει

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Πέντε πραγματικές τρομακτικές ιστορίες για να μπείτε στο κλίμα της γιορτής

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ