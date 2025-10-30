Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει σε σημαντικές εκδηλώσεις, ενώ το ταξίδι του θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του στην Κύπρο για την τιμητική μνημόσυνη εκδήλωση του Γλαύκου Κληρίδη.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνει θεσμικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, που υπογραμμίζουν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας – Αιγύπτου και Ελλάδας – Κύπρου.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να παραστεί στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, καθώς και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Συμεών. Η τελετή αυτή έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και πολιτιστική βαρύτητα, ενισχύοντας τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ορθόδοξη Εκκλησία της περιοχής.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum), ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά έργα της Αιγύπτου, το οποίο φιλοξενεί ανεκτίμητα αρχαιολογικά ευρήματα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο για να παραστεί στο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, που θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.