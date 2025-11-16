Γάζα: Ισραηλινά ελικόπτερα εξαπέλυσαν πλήγματα στη Ράφα

Παλαιστίνιοι περπατούν σε δρόμο γεμάτο χαλάσματα από κτίρια κατοικιών που καταστράφηκαν από ισραηλινά πλήγματα, στην πρειοχή Sheikh Radwan της πόλης της Γάζας, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Ισραηλινά ελικόπτερα βομβάρδισαν τις βόρειες περιοχές της πόλης Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Κυριακής (16/11), σύμφωνα με αναφορές ανταποκριτών του Al Jazeera που βρίσκονται στην περιοχή.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» που οριοθετεί τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

BREAKING: Israeli helicopters bomb northern Rafah



*Με πληροφορίες από Al Jazeera

