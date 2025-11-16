Γάζα: Ισραηλινά ελικόπτερα εξαπέλυσαν πλήγματα στη Ράφα
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής»
Ισραηλινά ελικόπτερα βομβάρδισαν τις βόρειες περιοχές της πόλης Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Κυριακής (16/11), σύμφωνα με αναφορές ανταποκριτών του Al Jazeera που βρίσκονται στην περιοχή.
Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» που οριοθετεί τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.
*Με πληροφορίες από Al Jazeera
