Delivering Good: 40 χρόνια προσφοράς και αξιοπρέπειας μέσα από νέα προϊόντα

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Delivering Good γιορτάζει φέτος 40 χρόνια δράσης, διανέμοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα προϊόντα από λιανοπωλητές σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Από την ίδρυσή της το 1985, η Delivering Good έχει διαθέσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα, παιχνίδια και άλλα είδη σπιτιού σε ανθρώπους που πλήττονται από φτώχεια, φυσικές καταστροφές ή άλλες δυσκολίες, πάντα δωρεάν. Σήμερα, η οργάνωση ειδικεύεται στην αντιμετώπιση καταστροφών, με πρωτοβουλίες όπως το «Basic Comforts Pack» – ένα πακέτο βασικών ειδών που προσφέρει την πρώτη αίσθηση άνεσης, κανονικότητας και ελπίδας.

Η αρχή από την K.I.D.S.

Όλα ξεκίνησαν πριν 40 χρόνια με την ίδρυση της Kids In Distressed Situations (K.I.D.S.) από τις Karen Bromley, Barbara Toback και Ezra Dabah. Ρώτησαν τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μια απλή ερώτηση: Προτιμάτε χρήματα ή νέα προϊόντα; Η απάντηση ήταν ομόφωνη: νέα προϊόντα.

Η Karen, που πέρασε τα πρώτα χρόνια της σε αναμορφωτικά ιδρύματα, το κατανοούσε βαθιά. Για παιδιά σε αναδοχή, σε καταφύγια ή σε συνθήκες φτώχειας, τα καινούρια ρούχα και παιχνίδια ήταν άγνωστα. Το να λάβει κάτι νέο – κάτι επιλεγμένο ειδικά για εκείνα – επαναφέρει την αίσθηση αξιοπρέπειας και ελπίδας.

«Ήξερα ότι ένα καινούριο παλτό ή ένα παιχνίδι μπορεί να κάνει ένα παιδί να αισθανθεί ξεχωριστό», θυμάται η Karen. «Στέλνει το μήνυμα: έχεις αξία».

Η επέκταση στη βοήθεια μετά από καταστροφές

Δύο δεκαετίες αργότερα, το 2005, οι καταστροφές από τους τυφώνες Κατρίνα και Ρίτα ενέπνευσαν τον Allan Ellinger να δράσει. Βλέποντας τα νέα, συνειδητοποίησε ότι ενώ οι τηλεμαραθώνιοι συγκέντρωναν χρήματα, οι οικογένειες χρειάζονταν άμεση, χειροπιαστή βοήθεια.

«Ήμουν μέρος μιας κοινότητας που είχε προϊόντα – ρούχα, παπούτσια, είδη σπιτιού», είπε ο Allan. «Πήρα τηλέφωνο συναδέλφους στον χώρο της μόδας και μέσα σε λίγες μέρες όλοι είπαν: ‘Είμαστε μέσα’».

Αυτή η πρωτοβουλία εξελίχθηκε στη Fashion Delivers, που επικεντρώθηκε στη διάθεση νέων προϊόντων σε ενήλικες που πλήττονταν από καταστροφές. Τον πρώτο χρόνο, η οργάνωση απέστειλε 6 εκατομμύρια δολάρια σε νέα προϊόντα στη Νότια Ακτή των ΗΠΑ.

Η συγχώνευση και η ανάπτυξη

Για χρόνια οι δύο οργανώσεις συνεργάζονταν παράλληλα, μέχρι που τελικά συγχωνεύτηκαν, ενώθηκαν από την κοινή πεποίθηση στην αξία των νέων προϊόντων και τη δύναμη της βιομηχανίας να ανταποκρίνεται.

«Η Delivering Good πάντα λειτουργούσε με καρδιά και πάθος – άνθρωποι του χώρου να συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι οικογένειες σε κρίση λαμβάνουν ό,τι χρειάζονται με αξιοπρέπεια», λέει η συνιδρύτρια Karen Bromley.

Σήμερα, η οργάνωση έχει γίνει εθνικός ηγέτης στη φιλανθρωπία προϊόντων. Έχει ανταποκριθεί σε αμέτρητες φυσικές καταστροφές, από τον τυφώνα Helene μέχρι τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, συνεργαζόμενη με χιλιάδες εταιρείες και λιανοπωλητές για να διοχετεύει πλεονάζοντα προϊόντα από τα σκουπίδια σε ανθρώπους που τα χρειάζονται περισσότερο. Οι τοπικοί μη κερδοσκοπικοί εταίροι γνωρίζουν πάντα ακριβώς πού καταλήγουν τα προϊόντα.

«Ξεκινήσαμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα», λέει ο Allan. «Δεν φανταζόμασταν ότι θα ήμασταν εδώ 40 χρόνια μετά – πιο ζωντανοί και απαραίτητοι από ποτέ».

Ο Matthew Fasciano, σημερινός Πρόεδρος & CEO, προσθέτει: «Το επόμενο κεφάλαιο αφορά την κλίμακα και την καινοτομία. Χτίζουμε πάνω σε 40 χρόνια εμπειρίας για να φτάσουμε περισσότερους ανθρώπους, να ανταποκρινόμαστε γρηγορότερα σε κρίσεις και να εξασφαλίσουμε ότι κάθε πλεονάζον προϊόν φτάνει σε κάποιον που το χρειάζεται. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή 50 εκατομμυρίων ανθρώπων τα επόμενα χρόνια».

Η Delivering Good δεν προσφέρει μόνο ρούχα. Προσφέρει ένα ξεκίνημα: για την ανάκαμψη μετά από μια καταστροφή, για να πάει ένα παιδί στο σχολείο ή κάποιος στη δουλειά με αυτοπεποίθηση, για να αρχίσει ξανά όταν όλα έχουν χαθεί.