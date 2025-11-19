Μαλαισία: Η «πόλη-φάντασμα» των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Απόκοσμο σκηνικό

Η «Forest City» στο Τζοχόρ της Μαλαισίας, ήταν ένα μεγαλόπνοο σχέδιο αξίας 100 δισεακατομμυρίων δολαρίων που υλοποιήθηκε από μία κινεζική κατασκευαστική εταιρία και με προδιαγραφές φιλικές προς το περιβάλλον, πολυτελείς και σύγχρονες υποδομές, προκειμένου να φιλοξενήσει περίπου 700.000 κατοίκους.

Αλλά το έργο φαινόταν καταδικασμένο από την αρχή το 2016, όταν οι προγραμματιστές αντιμετώπισαν μια σειρά από προβλήματα, ενώ την κατάσταση επιδείνωσε η αλλαγή στους ελέγχους κεφαλαίου της Κίνας το 2017, που εξαφάνισε τους πλούσιους αγοραστές - επενδυτές .

Built at a staggering cost of $100 billion, Malaysia’s Forest City was meant to house 700,000 residents—but today, the futuristic mega-project stands nearly empty, a modern ghost town on reclaimed land near Singapore. pic.twitter.com/CaEcc8FJDA — Historic Vids (@historyinmemes) October 23, 2025

Σήμερα η «πόλη - φάντασμα» φιλοξενεί περίπου 7.000 με 9.000 κατοίκους.

Παρόλο που υπάρχει σαφής έλλειψη ζωής στην πόλη, αυτή παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη, σύμφωνα με άτομα που έχουν βρεθεί εκεί πρόσφατα, αν και την πραγμαρτική εικόνα έδωσε ο Νάζμι Χαναφιά, ο οποίος μετακόμισε στο Φόρεστ Σίτι για μόλις έξι μήνες: «Κατάφερα να δραπετεύσω από αυτό το μέρος» δήλωσε στο BBC, o μηχανικός πληροφορικής, ο οποίος νοίκιαζε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου.

1/10 Forest City (Malaysia)



- $100 billion luxury city project

- Planned for 700,000 residents

- Currently largely uninhabited (only a few thousand residents)

- Apartment prices rose from $170,000 to $1.14 million

- Built on artificial islands near Singapore pic.twitter.com/1WdvhNTPOq — Chidanand Tripathi (@thetripathi58) December 29, 2024

«Μόνο που γύρισα πίσω, μου ήρθε ανατριχίλα. Είναι μοναχικά εδώ – μόνο εσύ και οι σκέψεις σου. Για να είμαι ειλικρινής, είναι ανατριχιαστικό. Είχα μεγάλες προσδοκίες για αυτό το μέρος, αλλά ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις εδώ.»