Μαλαισία: Η «πόλη-φάντασμα» των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Απόκοσμο σκηνικό
Φιλοδοξούσε να φιλοξενήσει 700.000 κατοίκους στις υπερπολυτελείς κατοικίες, που τώρα στέκουν ανατριχιαστικά άδειες
Η «Forest City» στο Τζοχόρ της Μαλαισίας, ήταν ένα μεγαλόπνοο σχέδιο αξίας 100 δισεακατομμυρίων δολαρίων που υλοποιήθηκε από μία κινεζική κατασκευαστική εταιρία και με προδιαγραφές φιλικές προς το περιβάλλον, πολυτελείς και σύγχρονες υποδομές, προκειμένου να φιλοξενήσει περίπου 700.000 κατοίκους.
Αλλά το έργο φαινόταν καταδικασμένο από την αρχή το 2016, όταν οι προγραμματιστές αντιμετώπισαν μια σειρά από προβλήματα, ενώ την κατάσταση επιδείνωσε η αλλαγή στους ελέγχους κεφαλαίου της Κίνας το 2017, που εξαφάνισε τους πλούσιους αγοραστές - επενδυτές .
Σήμερα η «πόλη - φάντασμα» φιλοξενεί περίπου 7.000 με 9.000 κατοίκους.
Παρόλο που υπάρχει σαφής έλλειψη ζωής στην πόλη, αυτή παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη, σύμφωνα με άτομα που έχουν βρεθεί εκεί πρόσφατα, αν και την πραγμαρτική εικόνα έδωσε ο Νάζμι Χαναφιά, ο οποίος μετακόμισε στο Φόρεστ Σίτι για μόλις έξι μήνες: «Κατάφερα να δραπετεύσω από αυτό το μέρος» δήλωσε στο BBC, o μηχανικός πληροφορικής, ο οποίος νοίκιαζε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου.
«Μόνο που γύρισα πίσω, μου ήρθε ανατριχίλα. Είναι μοναχικά εδώ – μόνο εσύ και οι σκέψεις σου. Για να είμαι ειλικρινής, είναι ανατριχιαστικό. Είχα μεγάλες προσδοκίες για αυτό το μέρος, αλλά ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις εδώ.»