Μελλοθάνατη, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί σε 200 χρόνια στο Τενεσί μαθαίνει το πότε

Την ημερομηνία θανάτου της έμαθε μία γυναίκα, η πρώτη που πρόκειται να εκτελεστεί τα τελευταία 200 χρόνια στο Τενεσί.

Η Κρίστα Γκέιλ Πάικ καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών, το 1996, όταν ήταν μόλις 20 ετών για τη δολοφονία για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Σλέμερ ήταν συμμαθήτριά της που παρασύρθηκε στον θάνατό της από την Πάικ, τον πρώην φίλο της, Τάνταριλ Σιπ, και τη φίλη τους, Σάντολα Πίτερσον, στο Νόξβιλ.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι κατάφεραν να την οδηγήσουν σε μια ήσυχη περιοχή λέγοντάς της ότι θα ηρεμούσαν τις εντάσεις σχετικά με το φερόμενο ενδιαφέρον της για τον Σιπ.

Ωστόσο, όταν η Σλέμερ έφτασε εκεί, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου και μαχαιρώθηκε, ενώ χάραξαν μία πεντάλφα στο στήθος της.

Η Πάικ φέρεται στη συνέχεια να κρατούσε ένα κομμάτι από το κρανίο της Σλέμερ για να το δείξει σε άλλους μαθητές στο σχολείο. Μόλις 36 ώρες αργότερα, η ομάδα των τριών συνελήφθη.

Κατά την ομολογία της , η Πάικ ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσαν μόνο να τρομάξουν τη Σλέμερ, και τα πράγματα ξέφευγαν από τον έλεγχο, οδηγώντας στη δολοφονία της.

Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί όρισε την ημερομηνία θανάτου της, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και η Πάικ θα μπορούσε να εκτελεστεί με μια πολύ βάναυση μέθοδο εκτέλεσης.

Ενώ οι κρατούμενοι που βρίσκονται σε πτέρυγα μελλοθανάτων στο Τενεσί συνήθως θανατώνονται με θανατηφόρα ένεση, η ηλεκτρική καρέκλα επιτρέπεται επίσης από την πολιτεία, αλλά μπορεί να επιλεγεί μόνο σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο διέπραξε έγκλημα που επισύρει θανατική ποινή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο, η 49χρονη θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στην πολιτεία των ΗΠΑ εδώ και πάνω από 200 χρόνια, με την τελευταία εκτέλεση να έχει πραγματοποιηθεί το 1820.

Σύμφωνα με το WBIR Channel 10, πιστεύεται ότι η εκτέλεση της Πάικ θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Μέγιστης Ασφάλειας Riverbend στο Νάσβιλ, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει τους δικηγόρους της να προσπαθήσουν να ασκήσουν έφεση, επικαλούμενοι ιστορικό παιδικού τραύματος, σεξουαλικής κακοποίησης και ψυχικής ασθένειας.

Η Πάικ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες μετά τη δολοφονία της Σλέμερ, καταστάσεις που οι δικηγόροι της προσπαθούν να πουν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ως λόγοι κατά της εκτέλεσής της.