Ινδία: Άνδρες υποδύθηκαν υπάλληλους της Κεντρικής Τράπεζας και έκλεψαν 70 εκατομμύρια ρουπίες

Ένοπλοι άνδρες προσποιούμενοι υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας λήστεψαν ένα όχημα μέρα μεσημέρι, το οποίο μετέφερε 70 εκατομμύρια ρουπίες (678.300 ευρώ) στην πόλη Μπανγκαλόρ της νότιας πολιτείας Καρνατάκα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Έχει ξεκινήσει μαζική επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με το BBC, η ληστεία συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης. Οι έξι άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα SUV, σταμάτησαν ένα όχημα μεταφοράς χρημάτων σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, καθώς μετέφερε χρήματα μεταξύ τραπεζικών υποκαταστημάτων, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Μπανγκαλόρ, Seemant Kumar Singh, στο βρετανικό μέσο.

Μέσα στο όχημα μεταφοράς χρημάτων βρισκόταν ο οδηγός, ένας φύλακας των μετρητών και δύο ένοπλοι φρουροί.

Σύμφωνα με τον Singh, οι ληστές είπαν στους επιβαίνοντες του οχήματος ότι ήταν υπάλληλοι της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας και ότι έπρεπε να επαληθεύσουν αν είχαν τα σωστά έγγραφα για τη μεταφορά ενός τόσο μεγάλου χρηματικού ποσού.

Η συμμορία είπε στον φύλακα των μετρητών και στους φρουρούς να αφήσουν τα όπλα τους στο όχημα και να μπουν στο SUV, ενώ ο οδηγός έλαβε οδηγίες να συνεχίσει να οδηγεί με τα μετρητά μέσα στο όχημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη συνέχεια, το SUV ακολούθησε το όχημα μεταφοράς χρημάτων για μερικά χιλιόμετρα, πριν η συμμορία αναγκάσει τον οδηγό να βγει από το όχημα και τους φρουρούς να βγουν από το SUV. Οι έξι άνδρες μετέφεραν τα χρήματα από το ένα όχημα στο άλλο υπό την απειλή όπλου και εν τέλει διέφυγαν.

Η περιοχή είχε ελάχιστη κάλυψη από κάμερες CCTV και η αστυνομία ερευνά αν η συμμορία χρησιμοποίησε περισσότερα από ένα οχήματα για την επιχείρηση.

Η εταιρεία μεταφοράς χρημάτων έχει υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία.

Το SUV που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία είχε ψεύτικες πινακίδες και έφερε αυτοκόλλητο με την ένδειξη «Κυβέρνηση της Ινδίας», ανέφερε ανώνυμα, ένας αστυνομικός στο BBC.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η αστυνομία ερευνά επίσης αν οι υπάλληλοι της εταιρείας είχαν κάποια σχέση με τη ληστεία.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Καρνατάκα, Siddaramaiah, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αστυνομία έχει ανακτήσει το SUV που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία. Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών, G Parameshwara, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο όχημα χρησιμοποίησαν οι ύποπτοι για να διαφύγουν.

«Επαληθεύτηκε ότι άλλαξαν οχήματα και μετέφεραν τα χρήματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Είπε ότι είναι βέβαιος ότι η αστυνομία θα εξιχνιάσει σύντομα την υπόθεση.