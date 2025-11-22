Αγγλία: 13χρονη συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία 50χρονης

Συναγερμός σήμανε στο Σουίντον της Αγγλίας, όταν μια 13χρονη κοπέλα συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία μιας 50χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έφηβη συνελήφθη όταν οι Αρχές ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για ένα περιστατικό βίας σε ένα σπίτι στην μεγάλη αγγλική πόλη του Ουίλτσαϊρ το βράδυ της Παρασκευής. Όταν έφτασαν, οι αστυνομικοί βρήκαν μια 50χρονη γυναίκα που ζούσε στη διεύθυνση, αναίσθητη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα κηρύχθηκε νεκρή επί τόπου. Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Ο επιθεωρητής Ντάρεν Άμπροουζ, από την ομάδα έρευνας σοβαρών εγκλημάτων της αστυνομίας του Γουίλτσάιρ, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό στο οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή της μια γυναίκα. Διεξάγεται η έρευνα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε συλλάβει μια έφηβη σε σχέση με το περιστατικό και δεν αναζητούμε κανέναν άλλο».

Η αστυνομία ζήτησε από τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για το περιστατικό στο διαδίκτυο, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την υπόθεση.

Σε δήλωση της αστυνομίας αναφέρεται: «Οι κάτοικοι μπορούν να αναμένουν αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, καθώς συνεχίζουμε τις έρευνες για τον θάνατο της γυναίκας. Η ύποπτη παραμένει υπό κράτηση αυτή τη στιγμή».