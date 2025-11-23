Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

Η Τζόντι Πρόγκερ, ήταν αφοσιωμένη φιλόζωος πληρώνοντας με την ίδια τη ζωή της, την αγάπη της για την άγρια ζωή, όταν δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από ελάφι το οποίο φρόντιζε για χρόνια.

Η 64χρονη από το Οχάιο παγιδεύτηκε μέσα στον χώρο όπου φιλοξενούσε ελάφια στο Στιούαρτσβιλ του Οχάιο, όταν της επιτέθηκε με την οικογένειά της να προσπαθεί να τη σώσει, χωρίς να τα καταφέρει, πριν τελικά αστυνομικοί σκοτώσουν το επιθετικό ζώο, αλλά η γυναίκα είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της.

Η Πρόγκερ το 2013 έσωσε ένα ελαφάκι που ονόμασε Γουίζερ. Αρχικά θεωρήθηκε υπεύθυνο για την επίθεση, ωστόσο η κόρη της διευκρίνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν ήταν το συγκεκριμένο, το οποίο ήταν στειρωμένο και συμπεριφερόταν σαν κατοικίδιο.

Ο ένοχος ήταν ένα από τα πολλά ελάφια που η Πρόγκερ είχε κρατήσει και φρόντιζε στη φάρμα πέντε στρεμμάτων όπου ζούσε με τον σύζυγό της.

«Η μητέρα μου γνώριζε τους κινδύνους, αλλά απολάμβανε κάθε λεπτό που αγαπούσε και φρόντιζε αυτά τα ζώα», έγραψε η Μπράιαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είπε ότι η μητέρα της είχε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για να κρατά και να περιθάλπει ζώα στο Οχάιο.

Η Πρόγκερ αφιέρωσε τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής της στην περίθαλψη ελαφιών, αφού έσωσε τον αγαπημένο της σύντροφο Γουίζερ το 2013. Το δίδυμο κέρδισε πλήθος θαυμαστών στο διαδίκτυο, καθώς η γυναίκα αναρτούσε φωτογραφίες.



Η μητέρα του Γουίζερ σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα, αφήνοντας το ελαφάκι πανικόβλητο και μόνο. Καθώς δεν υπάρχουν καταφύγια ελαφιών στο Οχάιο, η Proger ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να τον φιλοξενήσει.





