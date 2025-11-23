Περιπλέκεται το μυστήριο με τα drones στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν - Δείτε εικόνες του Newsbomb

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν στη νότια Ολλανδία διακόπηκε αιφνιδιαστικά, όταν στον εναέριο χώρο της περιοχής εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός drones, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της χώρας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, γνωστοποίησε ότι η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών. Όπως τόνισε, τα ειδικά συστήματα αντιμετώπισης drones έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την πρωτοφανή αυτή κινητικότητα μη επανδρωμένων ιπτάμενων συσκευών.

Στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής, ο ολλανδικός στρατός είχε ήδη ανοίξει χθες πυρ εναντίον drones που πέταξαν πάνω από την αεροπορική βάση του Φόλκελ, περίπου 40 χιλιόμετρα από το Αϊντχόφεν, σε μια προσπάθεια αποτροπής πιθανής απειλής για κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.

Το υπουργείο Άμυνας αποφεύγει προς το παρόν να αποκαλύψει πληροφορίες για την προέλευση ή τους χειριστές των drones, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο είτε οργανωμένης ενέργειας είτε στοχευμένης πρόκλησης, ενώ η αστυνομία και στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για συνεχή επιτήρηση.

Την ίδια στιγμή, τα αλλεπάλληλα περιστατικά ύποπτων πτήσεων drones και εναέριων παραβιάσεων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης τους τελευταίους μήνες έχουν εντείνει τις ανησυχίες για ένα νέο είδος «υβριδικού πολέμου», όπως το έχει χαρακτηρίσει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τις αρχές να αναζητούν τρόπους θωράκισης της εναέριας ασφάλειας απέναντι σε ασύμμετρες απειλές.

