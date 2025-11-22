Ολλανδία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω εμφάνισης drone

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της νότιας Ολλανδίας διακόπηκε λόγω της εμφάνισης πλήθους drones, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο «Χ» ο Ολλανδός υπουργός Αμυνας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς.

«Ο εξοπλισμός κατά των drones είναι έτοιμος να αναλάβει δράση. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Ολλανδός υπουργός Αμυνας.

Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven.



Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse.



Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

Ο ολλανδικός στρατός άνοιξε χθες πυρ κατά drones στην αεροπορική βάση του Φόλκελ που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Αμυνας.

Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των drones αυτών, το υπουργείο δεν έκανε σχόλιο.

Drones και άλλες εναέριες διεισδύσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο, περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά.

Έκτοτε, πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης έχουν διαταράξει τις εναέριες λειτουργίες στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποκαλέσει αυτά τα περιστατικά «υβριδικό πόλεμο».

