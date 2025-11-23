Ισραήλ: Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού απέπεμψε πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματικούς

Την ώρα που η ηγεσία του Ισραήλ δέχεται την πίεση της κοινής γνώμης για τον καταλογισμό ευθυνών για τις αποτυχίες που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού (IDF) Εϊάλ Ζαμίρ ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή πολλών υψηλόβαθμων μονίμων και εφέδρων αξιωματικών και την επιβολή κυρώσεων σε άλλους για τις ευθύνες τους στην αποτυχία στην αντιμετώπιση των επιθέσεων της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και μίλησε για «συστημική αποτυχία».

Παρά τις πιέσεις της ισραηλινής κοινής γνώμης, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ξεκινήσει εθνική έρευνα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ χθες για να ζητήσουν τη συγκρότηση εθνικής επιτροπής έρευνας για το θέμα.

Στους αποπεμφθέντες εφέδρους περιλαμβάνονται πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, της διεύθυνσης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης του Νότιου Τομέα στην οποία ανήκει η Λωρίδα της Γάζας.

«Ο IDF απέτυχε στη βασική του αποστολή την 7η Οκτωβρίου - να προστατεύσει τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Εϊάλ Ζαμίρ.

«Πρόκειται για σοβαρή, τεράστια συστημική αποτυχία σε σχέση με αποφάσεις και διαχείριση πριν από το γεγονός και κατά τη διάρκειά του. Τα μαθήματα εκείνης της ημέρας είναι πολλά και σημαντικά και πρέπει να χρησιμεύσουν ως πυξίδα μας για το μέλλον προς το οποίο προτίθεμαι να οδηγήσω τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις», είπε.

Δείτε ολόκληρη την δήλωση του Εϊάλ Ζαμίρ:

«Πολίτες του Ισραήλ, στρατιώτες του IDF — όταν ανέλαβα τη θέση του Αρχηγού του IDF, είχα να αντιμετωπίσω δύο επείγουσες αποστολές: Η πρώτη — να οδηγήσω τον ισραηλινό στρατό σε μια αποφασιστική νίκη σε έναν πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα και, με αυτόν τον τρόπο, να απομακρύνω τις υπαρξιακές απειλές και να επιστρέψω τους ομήρους.

Η δεύτερη — να ενισχύσω την εμπιστοσύνη του κοινού στον IDF και να διασφαλίσω ότι τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθούν ποτέ.

Ο IDF έχει δεσμευτεί να διεξαγάγει μια διεξοδική, επαγγελματική και σε βάθος έρευνα για όλα όσα συνέβησαν εκείνη την τρομερή μέρα και, στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης, έχω λάβει μια σειρά μέτρων για να προωθήσω το θέμα, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης μιας ανεξάρτητης ομάδας εξέτασης για να εξετάσει τις έρευνες και τα ευρήματά τους.

Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα μέτρα που αποφάσισα να λάβω, μετά από διαδικασίες που έθεσα σε εφαρμογή, υπό την ιδιότητά μου ως αρχηγός του IDF. Τα συμπεράσματά μου παρουσιάζουν μια σαφή εικόνα: Ο IDF απέτυχε στη βασική του αποστολή την 7η Οκτωβρίου - να προστατεύσει τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ. Πρόκειται για μια σοβαρή, ηχηρή, συστημική αποτυχία, που σχετίζεται με αποφάσεις και συμπεριφορές την παραμονή του γεγονότος και κατά τη διάρκειά του. Τα διδάγματα αυτής της ημέρας είναι πολλά και σημαντικά, και πρέπει να χρησιμεύσουν ως πυξίδα για το μέλλον προς το οποίο σκοπεύω να οδηγήσω τον IDF.

Full Remarks of the Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir:



Κατά συνέπεια, μετά από προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να εξαγάγω προσωπικά συμπεράσματα σχετικά με τους διοικητές που κατείχαν ορισμένες θέσεις και υπηρέτησαν στις 7 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή είναι σύνθετη και πηγάζει από την ευθύνη μου να εξισορροπώ τις οργανωτικές και διοικητικές εκτιμήσεις με τις ανάγκες του IDF κατά τη διάρκεια μιας ασταθούς περιόδου με απειλές σε όλους τους τομείς.

Δεν είναι εύκολο να λαμβάνω αποφάσεις που επηρεάζουν ανθρώπους που εκτιμώ και που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ασφάλεια της χώρας, ανθρώπους με τους οποίους πολέμησα δίπλα-δίπλα για πολλά χρόνια. Παράλληλα, έχω την υποχρέωση να θέσω ένα σαφές πρότυπο ευθύνης διοίκησης. Δεν πρόκειται για ευθύνη που αναλαμβάνουμε οι ίδιοι, αλλά για ευθύνη που φέρνουμε λόγω της ιδιότητάς μας ως διοικητές του IDF.

Αν δεν οξύνουμε την έννοια της ευθύνης, η εμπιστοσύνη στο σύστημα θα υπονομευθεί. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της ικανότητάς μας να πολεμάμε, να νικάμε και να υπερασπιζόμαστε το κράτος του Ισραήλ».