Το γερμανικό χωριό όπου το ενοίκιο κοστίζει μόλις 0,88€ τον χρόνο και η προσευχή είναι υποχρεωτική
Όταν η αναζήτηση οικονομικού σπιτιού γίνεται εφιάλτης, αυτό το γερμανικό χωριό μοιάζει με το απόλυτο όνειρο του κάθε ανθρώπου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη Γερμανία και στον αρχαιότερο οικισμό κατοικίας της Ευρώπης, το ενοίκιο παραμένει 0,88€ τον χρόνο εδώ και 500 χρόνια, αρκεί οι ένοικοι να προσεύχονται καθημερινά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο μετεωρολόγος Παύλος Κώτσης
09:48 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Καρβέλας: Σπάνια εμφάνιση για τον μεγαλύτερο αδελφό του, Δημήτρη
08:57 ∙ LIFESTYLE