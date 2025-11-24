Το γερμανικό χωριό όπου το ενοίκιο κοστίζει μόλις 0,88€ τον χρόνο και η προσευχή είναι υποχρεωτική

Στη Γερμανία και στον αρχαιότερο οικισμό κατοικίας της Ευρώπης, το ενοίκιο παραμένει 0,88€ τον χρόνο εδώ και 500 χρόνια, αρκεί οι ένοικοι να προσεύχονται καθημερινά.

