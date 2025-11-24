Καλιφόρνια: Eργαζόμενος εστιατορίου πετάει παϊδάκια σε βρώμικο πεζοδρόμιο για να τα ξεπαγώσει

Ένα εστιατόριο στη Βόρεια Καλιφόρνια έκλεισε κατόπιν εντολής των υγειονομικών αρχών, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο TikTok που έγινε viral και έδειχνε έναν εργαζόμενο να χτυπάει κατεψυγμένα παϊδάκια στο βρώμικο πεζοδρόμιο, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και κουβά σφουγγαρίσματος.

Το ανατριχιαστικό βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές, αποτυπώνει τον εργαζόμενο να προσπαθεί επανειλημμένα να σπάσει μια μεγάλη μερίδα κρέατος ρίχνοντάς τη με δύναμη στο έδαφος ενός βρόμικου πεζοδρομίου.

Χρήστες του Reddit εντόπισαν το εστιατόριο, γεγονός που οδήγησε τις υγειονομικές αρχές της κομητείας Σάντα Κλάρα να πραγματοποιήσουν έλεγχο και να διαπιστώσουν σειρά σοβαρών παραβάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγείας της κομητείας, οι επιθεωρητές εντόπισαν σοβαρές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων μόλυνση από κατσαρίδες, έλλειψη κατάλληλων μεθόδων απολύμανσης σκευών και εξοπλισμού, καθώς και αδυναμία του προσωπικού να επιδείξει βασικές γνώσεις ασφάλειας τροφίμων.

Η πλατφόρμα Yelp γέμισε αμέσως με προειδοποιητικά σχόλια από χρήστες.

«Αν σας αρέσει το φαγητό να ετοιμάζεται στο πάτωμα, τότε συστήνω ανεπιφύλακτα αυτό το μέρος», έγραψε ένας.

«Το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό έως ότου ο υπεύθυνος διορθώσει τις σοβαρές παραβάσεις και αποδείξει ότι εφαρμόζει ορθές πρακτικές υγιεινής τροφίμων», ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών.