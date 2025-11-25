Σπάνιο κόμικ του Superman έγινε το ακριβότερο στην ιστορία - Πωλήθηκε για 9,12 εκατομμύρια δολάρια

Ένα σπάνιο κόμικ του Superman που ανακαλύφθηκε στη σοφίτα μιας οικογένειας στην Καλιφόρνια, πωλήθηκε για το αστρονομικό ποσό 9,12 εκατομμύρια δολάρια (7.884.240 ευρώ) σε δημοπρασία.

Το αντίτυπο πρώτης έκδοσης «Superman No1» εκδόθηκε το 1939 και έγινε το πιο ακριβό κόμικ στον κόσμο όταν πωλήθηκε στην δημοπρασία του Heritage Auctions για 9,12 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η πρώτη φορά που ένας χαρακτήρας που έκανε το ντεμπούτο του σε ένα κόμικ είχε έναν τίτλο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου σε αυτόν.

Το συγκεκριμένο κόμικ βρέθηκε το 2024, κάτω από μια στοίβα παλιών εφημερίδων σε ένα κουτί, καθώς τρία αδέρφια έψαχναν τη σοφίτα της αποθανούσας μητέρας τους.

Η μητέρα τους είχε αγοράσει το κόμικ όταν ήταν εννέα ετών και ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τα τρία αδέρφια τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Πάντα του έλεγε ιστορίες ανά τα χρόνια, ότι είχε «κάπου σπάνια κόμικς», αλλά δεν τα βρήκαν ποτέ.

Παρά το γεγονός ότι το κόμικ ήταν 86 ετών, βρισκόταν σε άριστη κατάσταση και έγινε το υψηλότερα βαθμολογημένο αντίτυπο του «Superman No1» με βαθμολογία 9,0 σε κλίμακα 10 βαθμών. Είναι ένα από τα μόλις επτά γνωστά αντίτυπα με βαθμολογία 6,0 ή υψηλότερη.

Ο Lon Allen, αντιπρόεδρος της Heritage Auctions χαρακτήρισε την ημέρα πώλησης του κόμικ ως «ιδιαίτερα σημαντική».

«Το κόμικ Superman No1 είναι ένα ορόσημο στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, και αυτό το αντίτυπο δεν είναι μόνο σε άριστη κατάσταση, αλλά έχει και μια ιστορία που αξίζει να γίνει ταινία», δήλωσε ο Allen.

Ο χαρακτήρας του Superman δημιουργήθηκε το 1933 από δύο έφηβους από το Κλίβελαντ, τον Τζέρι Σίγκελ και τον Τζο Σούστερ, οι οποίοι πούλησαν τα δικαιώματα του στην DC Comics για μόλις 130 δολάρια.