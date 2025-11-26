Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας επικύρωσε την απόλυση υπαλλήλου που κατανάλωσε προϊόν εν ώρα εργασίας, κρίνοντας ότι η παράβαση δικαιολογεί πειθαρχική ποινή
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJ) τάχθηκε υπέρ της απόλυσης μιας υπαλλήλου σε τμήμα ντελικατέσεν μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, μετά το περιστατικό κατά το οποίο η εργαζόμενη καταγράφηκε να καταναλώνει ένα κομμάτι τυριού εν ώρα εργασίας. Η υπόθεση, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί «άδικη απόλυση», κατέληξε τελικά να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της πειθαρχικής ποινής.
