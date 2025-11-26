Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJ) τάχθηκε υπέρ της απόλυσης μιας υπαλλήλου σε τμήμα ντελικατέσεν μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, μετά το περιστατικό κατά το οποίο η εργαζόμενη καταγράφηκε να καταναλώνει ένα κομμάτι τυριού εν ώρα εργασίας. Η υπόθεση, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί «άδικη απόλυση», κατέληξε τελικά να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της πειθαρχικής ποινής.

