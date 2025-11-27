Ιράκ: Μαζικές διακοπές ρεύματος από πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν

Από την επίθεση έχει διακοπεί ο εφοδιασμός των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων

Newsbomb

Ιράκ: Μαζικές διακοπές ρεύματος από πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοποίησε το βράδυ της Τετάρτης μεγάλη εγκατάσταση εξόρυξης και διαμετακόμισης αερίου στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, διακόπτοντας τον εφοδιασμό ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Στις 23:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδας), drone έπληξε την εγκατάσταση του κοιτάσματος πετρελαίου Χορ Μορ, διακόπτοντας την παροχή αερίου σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες», ανέφερε η αρχή αερίου και ηλεκτρισμού της περιφέρειας σε ανακοίνωσή της.

Το κοίτασμα Χορ Μορ εκμεταλλεύεται εταιρεία των ΗΑΕ, η Dana Gas. Βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Κιρκούκ και Σουλεϊμανίγια και τροφοδοτεί με ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος του Κουρδιστάν.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας της περιοχής εξήγησε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε «δεξαμενές αποθήκευσης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά».

Οι ιρακινές αρχές ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η καταστροφή δεν προκάλεσε θύματα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την απόπειρα να τρωθεί «η ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα» της χώρας.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Η επίθεση προκάλεσε απώλεια ισχύος της τάξης των 2.600 μεγαβάτ (MW), ή αλλιώς του 80% της δυναμικότητας της περιοχής, σύμφωνα με τον Ομέντ Άχμεντ, εκπρόσωπο του ρυθμιστικού φορέα της αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή του Κουρδιστάν.

Το συγκρότημα Χορ Μορ έχει υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, τέσσερις εργαζόμενοι, υπήκοοι Υεμένης, σκοτώθηκαν επίσης σε πλήγμα drone.

Στην περιφέρεια του Κουρδιστάν καταγράφτηκε φέτος σειρά επιθέσεων με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά πλειονότητα εναντίον πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Για τις περισσότερες ενέργειες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μαζικές διακοπές ρεύματος από πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στο Λευκό Οίκο: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς – Οργισμένη αντίδραση από Τραμπ

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 10 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΥΕ)

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τους 44 έφτασαν οι νεκροί – Εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται – Δείτε live εικόνα

01:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συμφωνία με το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 8,2 δισ. δολαρίων

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Συνέχεια στο ανοδικό σερί με ελπίδες για νέα μείωση των επιτοκίων

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η PSV «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ, η Άρσεναλ «λύγισε» την Μπάγερν

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει τον απίθανο Εμπαπέ - Βίντεο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Θύμα απάτης επιχειρηματίας από έμπορο αυτοκινήτων - Του απέσπασε 40.000 ευρώ

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 (Τελικό): Πάλεψε αλλά υπέκυψε στον απίθανο Εμπαπέ - Δείτε βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα στο Αγρίνιο - Υπερχείλισε ρέμα στο Ζευγαράκι

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Αντικρουόμενες πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ανδρών της Εθνοφρουράς

23:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναβάθμιση αθλητικού εξοπλισμού σε 4.550 σχολεία από το υπουργείο Παιδείας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη στην Κέρκυρα

22:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο - «Αυτό το κτήνος θα πληρώσει πολύ ακριβά», λέει ο Τραμπ

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή, την  επανέφεραν οι γιατροί 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή, την  επανέφεραν οι γιατροί 

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Αλβανού τραγουδιστή Shpat Kasapi - Έπαθε καρδιακή προσβολή στη σκηνή

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την απάτη wangiri: Τι πρέπει να κάνετε αν σας παίρνουν τηλέφωνο από την Πολωνία

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μαζικές διακοπές ρεύματος από πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το έγγραφο στο αυτοκίνητό τους

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τους 44 έφτασαν οι νεκροί – Εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται – Δείτε live εικόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ