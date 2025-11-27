Μπομπ Ρος: Ρεκόρ για τον τηλεοπτικό ζωγράφο - Πίνακάς του ξεπέρασε το $1,5 εκατ. σε δημοπρασία

Ένας απροσδόκητος συνδυασμός τέχνης, χιούμορ και τηλεοπτικής γενναιοδωρίας οδήγησε σε εντυπωσιακά έσοδα άνω του $1,5 εκατομμυρίου για την ενίσχυση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστές τον αξέχαστο τηλεοπτικό ζωγράφο Μπομπ Ρος (Bob Ross) και τον σατιρικό παρουσιαστή Τζον Όλιβερ (John Oliver).

Η αρχική έμπνευση

Όπως μετέδωσε πρόσφατα το GNN, η φιλανθρωπική δράση ξεκίνησε όταν οίκος δημοπρασιών του Λος Άντζελες ανέλαβε την πώληση τριών πινάκων του διάσημου καλλιτέχνη, Μπομπ Ρος, με τα έσοδα να ξεπερνούν τα $600.000 και να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της δημόσιας τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Το Bob Ross Inc., η εταιρεία που διαχειρίζεται την εικόνα και την περιουσία του ζωγράφου, ήταν πίσω από την ιδέα της δημοπρασίας. «Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η ιδέα του Μπομπ,» δήλωσε η Τζόαν Κοβάλσκι, πρόεδρος της Bob Ross Inc., προσθέτοντας: «Και όταν το σκέφτομαι, νιώθω πολύ υπερήφανη.»

Οι πίνακες "Home in the Valley" (1993), "Cliffside" (1990) και "Winter’s Peace" (1993) είχαν αρχική τιμή εκκίνησης στον οίκο Bonham's μεταξύ $25.000 – $30.000. Ωστόσο, η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία:

"Home in the Valley": $229.100

"Cliffside": $114.800

"Winter’s Peace": $318.000

Η παρέμβαση του Τζον Όλιβερ

Εμπνευσμένος από αυτή την προσπάθεια, ο Τζον Όλιβερ, ο Βρετανός οικοδεσπότης της σατιρικής εκπομπής ειδήσεων του HBO, Last Week Tonight, ανακοίνωσε ότι και εκείνος θα δημοπρατούσε έναν πρωτότυπο πίνακα του Ρος που κατείχε, υπέρ της Corporation for Public Broadcasting.

Στο τελευταίο επεισόδιο της πρόσφατης σεζόν της εκπομπής του, ο Όλιβερ αποκάλυψε έναν κατάλογο δημοπρασιών με τίτλο “John Oliver’s Junk”, όπου ξεχώριζε ο πίνακας "Cabin at Sunset", τον οποίο ο Ρος είχε ζωγραφίσει στη 10η σεζόν της εκπομπής του, The Joy of Painting.

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω την πρώτη δημοπρασία του Last Week Tonight προς ενίσχυση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Όλιβερ.

Ο πίνακας "Cabin at Sunset" κατάφερε να καταρρίψει κάθε ρεκόρ, καθώς, έπειτα από 35 προσφορές, έφτασε το αστρονομικό ποσό του $1.035.000.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork