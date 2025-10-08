Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των ΗΠΑ

Περίπου 30 από τα έργα τέχνης του θα πωληθούν από τον οίκο Bonhams σε δημοπρασία που διοργανώνεται στις 11 Νοεμβρίου

Newsbomb

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των ΗΠΑ
Bob Ross Inc.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έργα του διάσημου καθηγητή τέχνης Μπομπ Ρος θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ για τη συγκέντρωση πόρων για την υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που είναι αντιμέτωποι με περικοπές χρηματοδότησης με αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου 30 από τα έργα τέχνης του, τα οποία δημιούργησε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εκπομπής, «Η Χαρά της Ζωγραφικής» (The Joy of Painting) τις δεκαετίες του '80 και του '90, θα πωληθούν από τον οίκο Bonhams σε δημοπρασία που διοργανώνεται στις 11 Νοεμβρίου.

Ο οίκος Bob Ross Inc δήλωσε ότι η δημοπρασία «διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του Μπομπ συνεχίζει να υποστηρίζει το ίδιο το μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες».

Η δημοπρασία διοργανώνεται μετά την έγκριση από το Κογκρέσο του αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για κατάργηση της χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Ραδιοτηλεόρασης (PBS) και του Εθνικού Δημόσιου Ραδιοφώνου (NPR) να αγωνίζονται για μια νέα πηγή χρηματοδότησης.

Η εκπομπή του Ρος είχε ξανά τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, καθώς το κοινό απολάμβανε τα μαθήματα ζωγραφικής.

Ο Μπομπ Ρος πέθανε σε ηλικία 52 ετών το 1995.

Η Bob Ross Inc ανακοίνωσε ότι δώρισε τους πίνακες στην Αμερικανική Δημόσια Τηλεόραση και ότι όλα τα καθαρά έσοδα πηγαίνουν σε τοπικούς δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς σε εθνικό επίπεδο.

Τον Αύγουστο, η δημοπρασία δύο έργων του Ρος κατέρριψε ρεκόρ, καθώς πωλήθηκαν σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή από την αναμενόμενη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ανησύχησαν οι κάτοικοι από τον ισχυρό θόρυβο

14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερό - Προπονητής «αναγκάζει» τους παίκτες να προπονούνται με το ένα μάτι κλειστό

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα εντυπωσιακά F-35 βαμμένα σαν Τίγρεις της Βεγγάλης

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ... μπερδεύτηκε: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Η εικόνα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Προσάραξε ιστιοπλοϊκό στους «Μύλους» λόγω της κακοκαιρίας

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα λιτότητας από τον Λεκορνί: Δεν θα λάβουν αποζημίωση οι υπουργοί της βραχύβιας κυβέρνησής του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στον Λέντα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Εξαντλήθηκε» η δυναμική της συνάντησης στην Αλάσκα για τον τερματισμό του πολέμου - Τι υποστήριξε υψηλόβαθμος αξιωματούχος

13:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο Σικάγο εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς - «Αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη, θα το κάνουμε εμείς»

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη Αλβανού με βαρύ ποινικό παρελθόν στο Μαρούσι

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η διορία για να εκδώσετε νέα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

13:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Το… τιμόνι στον Κόουλμαν

13:28LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Είδα UFO στη Νέα Σμύρνη - Δεν τρελάθηκα»

13:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer: Ένα δυνατό δικαστικό έργο σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των ΗΠΑ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF που συνετρίβη στο Τατόι

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι υποδύθηκε τον ροκ σταρ, ενώ η οικονομία καταρρέει

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας - Σε τρεις επιστήμονες από Ιαπωνία, Αυστραλία και ΗΠΑ το βραβείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στενοχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

13:28LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Είδα UFO στη Νέα Σμύρνη - Δεν τρελάθηκα»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι - Δυο σοβαρά τραυματίες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ανησύχησαν οι κάτοικοι από τον ισχυρό θόρυβο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ... μπερδεύτηκε: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Η εικόνα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Προσωρινή διακοπή στη δίκη – Τι ζητά η πλευρά του ηθοποιού

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η διορία για να εκδώσετε νέα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα εντυπωσιακά F-35 βαμμένα σαν Τίγρεις της Βεγγάλης

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF που συνετρίβη στο Τατόι

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής - Τι αποκάλυψε η ΑΑΔΕ - Εστιατόριο στο Ηράκλειο δεν διαβίβασε 18.515 αποδείξεις και ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες έκρυψε 13.246 αποδείξεις

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη Αλβανού με βαρύ ποινικό παρελθόν στο Μαρούσι

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ