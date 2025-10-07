Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: Τραγουδούν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00 το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ υποδέχεται τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό».

Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής! Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής!

Ο Κώστας Τουρνάς - με πορεία που ξεκινά από τους θρυλικούς Poll, και φτάνει στις σόλο επιτυχίες του, που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών και που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική μας κουλτούρα συναντά τον Διονύση Τσακνή έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, που άφησε το δικό του στίγμα σε ένα ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού ροκ.

Στη σκηνή του Άλσους, οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. O Κώστας Τουρνάς φέρνει στη σκηνή μεγάλες του επιτυχίες όπως τα: «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος» και φυσικά το εμβληματικό «Άνθρωπε αγάπα», ενώ ο Διονύσης Τσακνής μας χαρίζει τραγούδια-ορόσημα όπως τα: «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι», «Ρωγμές» και πολλά άλλα.

Με τη δύναμη των στίχων, τη χημεία των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, με νέες ενορχηστρώσεις, με απρόσμενα ντουέτα και με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, «Το Ροκ το Ελληνικό» θα είναι σίγουρα μια εμπειρία-γιορτή για όσους θέλουν να ζήσουν ξανά τη μαγεία του ροκ που υπόσχεται να συγκινήσει και να ξεσηκώσει.

Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής μια σύμπραξη γεμάτη δυνατές στιγμές!

Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00