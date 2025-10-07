Η Κρητική μουσική κατέκτησε την Αμερική: Ο Γρηγόρης Σαμόλης ξεσήκωσε και τη Νέα Υόρκη
Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του ξεσήκωσαν τη Νέα Υόρκη, με τον κόσμο να χορεύει στον δρόμο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο γνωστός καλλιτέχνης, Γρηγόρης Σαμόλης, κατάφερε να ξεσηκώσει και τη Νέα Υόρκη, τη Μητρόπολη του κόσμου, με τους ήχους της κρητικής του λύρας. Το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό, καθώς οι παρευρισκόμενοι χόρευαν από καρδιάς στον δρόμο, ακριβώς στην καρδιά της αμερικανικής μεγαλούπολης, παραδομένοι στον ρυθμό της κρητικής μουσικής. Η επιτυχία του Σαμόλης κρητική λύρα Νέα Υόρκη ήταν τεράστια.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυβέρνηση για Ρούτσι: Εμείς δεν κάνουμε παραγγελιές στη Δικαιοσύνη
20:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μέγαρο Μαξίμου: Πολιτικό σκιάχτρο ο Τσίπρας
15:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο
19:29 ∙ LIFESTYLE
Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα
17:30 ∙ WHAT THE FACT