Η Κρητική μουσική κατέκτησε την Αμερική: Ο Γρηγόρης Σαμόλης ξεσήκωσε και τη Νέα Υόρκη

Ο γνωστός καλλιτέχνης, Γρηγόρης Σαμόλης, κατάφερε να ξεσηκώσει και τη Νέα Υόρκη, τη Μητρόπολη του κόσμου, με τους ήχους της κρητικής του λύρας. Το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό, καθώς οι παρευρισκόμενοι χόρευαν από καρδιάς στον δρόμο, ακριβώς στην καρδιά της αμερικανικής μεγαλούπολης, παραδομένοι στον ρυθμό της κρητικής μουσικής. Η επιτυχία του Σαμόλης κρητική λύρα Νέα Υόρκη ήταν τεράστια.

