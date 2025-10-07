Θεσσαλονίκη: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τιμήσει τους πρωταγωνιστές σινεμά της δεκαετίας του ’60

Στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από 30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2025, 36 εμβληματικοί ηθοποιοί θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο και τον πολιτισμό, σε συνεργασία με τη Finos Film.

Η τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο Ολύμπιον, με τη συμμετοχή κορυφαίων ηθοποιών όπως η Μπέτυ Αρβανίτη, ο Βασίλης Καΐλας, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Χλόη Λιάσκου, η Μπέτυ Λιβανού, ο Σωτήρης Τζεβελέκος, η Αιμιλία Υψηλάντη και η Άννα Φόνσου. Τη βραδιά θα παρουσιάσουν ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ, Άκης Σακελλαρίου, και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους καλεσμένους για την καριέρα τους και τις αθέατες πτυχές της ζωής τους στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Παράλληλα, θα προβληθεί ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα, όπου πολλοί από τους τιμώμενους ηθοποιούς θα μοιραστούν αναμνήσεις και ιστορίες, ενώ θα παρουσιαστούν και στιγμές από άλλους θρυλικούς καλλιτέχνες όπως οι Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Μάρω Κοντού, Άννα Κυριακού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανος Ληναίος, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Χρήστος Πολίτης, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας και Έλλη Φωτίου.

Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίοι σφράγισαν την εποχή τους και συνέβαλαν καθοριστικά στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.