Το Ισραήλ εξετάζει την επέκταση των επιχειρήσεων του στην Συρία

Τα πυρά κατά ισραηλινών δυνάμεων σε επιχείρηση στο Μπέιτ Τζιν οδηγούν το Τελ Αβίβ να μελετά στοχευμένα πλήγματα, ενώ πληροφορίες συνδέουν στελέχη των συριακών υπηρεσιών με σχεδιασμό επιθέσεων.

Στρατιώτες της 55ης Εφεδρικής Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών συλλαμβάνουν έναν ύποπτο στο χωριό Beit Jinn της νότιας Συρίας, στις αρχές της 28ης Νοεμβρίου 2025.

IDF
ΚΟΣΜΟΣ
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο ευρύτερης επιχείρησης στη νότια Συρία, μετά τα πυρά που δέχθηκαν στρατιώτες κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης στο Μπέιτ Τζιν. Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 13, και τις πληροφορίες που αναμεταδίδουν οι Times of Israel η έρευνα θα δείξει αν πίσω από τους πυροβολισμούς βρίσκονταν δυνάμεις ελεγχόμενες από τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Ισραήλ προσανατολίζεται σε στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα και λιγότερες επιχειρήσεις σύλληψης στο πεδίο. Την ίδια ώρα, το Kan μεταδίδει ότι ορισμένοι από όσους σχεδιάζουν επιθέσεις κατά Ισραηλινών στρατιωτών και της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία σχετίζονται ήδη με τις υπηρεσίες πληροφοριών του καθεστώτος Σαράα.

Πυρά κατά ισραηλινών δυνάμεων

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, οι στρατιώτες δέχθηκαν πυρά λίγο μετά τη σύλληψη δύο μελών της οργάνωσης αλ Τζαμάα αλ Ισλαμίγια, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική. Οι συλλήψεις έγιναν βάσει πληροφοριών που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες και έδειχναν ότι οι δύο άνδρες σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Οι στρατιώτες ανταπέδωσαν τα πυρά, ενώ η ισραηλινή πολεμική αεροπορία παρενέβη με επιθέσεις από ελικόπτερα και drones. Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης στοχευμένα πλήγματα σε προεπιλεγμένους στόχους στη Συρία.

1Η επιχείρηση που προκαλεί κλιμάκωση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (28/11) ότι διεξήγαγε επιχείρηση στη νότια Συρία για τη «σύλληψη υπόπτων», ενώ από την πλευρά της η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, με βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις (…) πραγματοποίησαν επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη υπόπτων που ανήκουν στην οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια», ανέφερε η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Οι ύποπτοι δραστηριοποιούνταν στο χωριό Μπέιτ Τζιν, στη νότια Συρία, και διεξήγαγαν τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτών του κράτους του Ισραήλ», πρόσθετε η ανακοίνωση, η οποία διευκρίνιζε ότι στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

«Ο αριθμός των μαρτύρων της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Μπέιτ Τζιν έφτασε τους 10, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση.

Η ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια, που δραστηριοποιείται στον Λίβανο και τη Συρία, είναι σύμμαχος της Χαμάς.

