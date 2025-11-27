Σουηδία: Συνεργασία με Δαμασκό για τις απελάσεις Σύρων που έχουν καταδικασθεί για εγκλήματα

Η Συρία ήταν η πρώτη χώρα καταγωγής μεταξύ των ανθρώπων που μετανάστευσαν στη Σουηδία κατά το διάστημα 2014-2018

Φωτ. Αρχείου - Λεωφορεία με Σύρους πρόσφυγες επιστρέφουν στη Συρία από τον Λίβανο, στο συνοριακό πέρασμα στο Jdeidet Yabous, στις 19 Ιουλίου 2025. 

AP/Omar Sanadiki
Η Στοκχόλμη και η Δαμασκός θα συνεργασθούν για να αυξήσουν τον αριθμό των απελάσεων Σύρων που έχουν καταδικασθεί για εγκλήματα που έχουν διαπράξει στη Σουηδία, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης. Αυτός είναι ο όρος που θέτει η Στοκχόλμη για να συνεχίσει να χορηγεί μέρος της βοήθειας προς τη Συρία.

Πρόκειται «για άτομα συριακής υπηκοότητας που βρίσκονται στη Σουηδία, που έχουν διαπράξει αδικήματα και πρέπει να απελαθούν, αλλά η απέλασή τους δυσχεραίνεται στην εκτέλεσή της για ποικίλους λόγους», εξήγησε στο δίκτυο SR της δημόσιας ραδιοφωνίας ο Γιόχαν Φόρσελ.

Ο Γιόχαν Φόρσελ και ο υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Μπέντζαμιν Ντούσα επισκέφθηκαν αυτήν την εβδομάδα τη Συρία για να συναντήσουν τον πρόεδρο Αχμαντ αλ-Σάρα. Ηταν η πρώτη επίσκεψη σουηδών υπουργών στη Συρία από το 2011.

Διαδοχική αυστηροποίηση της πολιτικής του ασύλου

Από το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα του 2015, κατά τη διάρκεια του οποίου πλήθος Σύρων που διέφυγαν τον πόλεμο βρήκαν καταφύγιο και άσυλο στη Σουηδία, διαδοχικές σουηδικές κυβερνήσεις της αριστεράς και της δεξιάς αυστηροποίησαν τους κανόνες της πολιτικής του ασύλου.

«Συμφωνήσαμε να συνεργασθούμε ως προς το θέμα που αποτελεί μία από τις πολλές σημαντικές προτεραιότητες για τη Σουηδία. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι άνθρωπο που έφθασαν στη Σουηδία είναι άνθρωποι τίμιοι και σέβονται τους νόμους, αλλά υπάρχουν επίσης και κάποιοι που έχουν διαπράξει αδικήματα», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Πρέπει «απλώς να μπορέσουμε να απελάσουμε αυτά τα άτομα, δεν έχουν θέση στη Σουηδία», είπε.

Οικονομική βοήθεια στη Συρία αν δεχτεί πίσω τους υπηκόους της

Ο Γιόχαν Φόρσελ υπενθύμισε επίσης τη νέα αρχή που διέπει τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας στη Σουηδία με στόχο την μείωση της μετανάστευσης και την επιτάχυνση των απελάσεων, δύο προτεραιότητες για την κυβέρνηση της δεξιάς που κυβερνά σε συνεργασία με την άκρα δεξιά τη Σουηδία.

«Διακυβεύονται σουηδικά συμφέροντα (...) όταν χορηγούμε αναπτυξιακή βοήθεια, περιμένουμε σε αντάλλαγμα οι χώρες να συνεργάζονται μαζί μας και να δέχονται πίσω τους υπηκόους τους, ιδιαίτερα όταν έχουν διαπράξει αδικήματα στη Σουηδία. Χωρίς αυτό, δεν θα υπάρχει αναπτυξιακή βοήθεια», προειδοποίησε ο Σουηδός υπουργός Μετανάστευσης.

Το θέμα του επαναπατρισμού συζητήθηκε και γενικότερα με τον Σύρο πρόεδρο. Οι Σύροι που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους λαμβάνουν οικονομική βοήθεια για το ταξίδι και άλλα συναφή έξοδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας συνιστά την αποφυγή των ταξιδιών προς τη Συρία.

Η Συρία ήταν η πρώτη χώρα καταγωγής μεταξύ των ανθρώπων που μετανάστευσαν στη Σουηδία κατά το διάστημα 2014-2018, σύμφωνα με τη σουηδική στατιστική υπηρεσία SCB.

