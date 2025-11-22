Σουηδία: Λεωφορείο ανατράπηκε σε χαντάκι - 16 τραυματίες, οι 6 στο νοσκομείο

Δεκαέξι συνολικά είναι οι τραυματίες μετά την ανατροπή λεωφορείου σε χαντάκι στη Βιλμίνα της Σουηδίας.

Τις αρχές για το ατύχημα ειδοποίησε διερχόμενος οδηγός φορτηγού, ενώ ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε μέσα στο λεωφορείο και χρειάστηκε αρκετή ώρα από τα σωστικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό του.

Από τους τραυματίες οι 6 χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι 10 ήταν ελαφρά.

Buss i olycka på E45 mellan Vilhelmina och Storuman https://t.co/jQfGyETXos — VerbalBarbar (@Verbal_Barbar) November 22, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, θα πρέπει να είναι ναυλωμένο λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 56 επιβάτες και ένας οδηγός λεωφορείου, σύμφωνα με τη λίστα επιβατών.

Κλειστός δρόμος

Ο δρόμος στο σημείο έχει κλείσει, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο ότι προηγήθηκε σύγκρουση του λεωφορείου με αυτοκίνητο, πριν την ανατροπή, αλλά δεν επιβεβαιώνονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή επικρατεί χιονόπτωση.

Ο υπουργός Υποδομών Andreas Carlson (KD) σχολιάζει σχετικά με το ατύχημα στο X:

«Έλαβα την είδηση για ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Ε45 στη Βιλλμίνα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εργάζονται εντατικά με τις προσπάθειες διάσωσης και υποστήριξης».