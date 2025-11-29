Washington Times: «Σιγή ασυρμάτου» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον Τραμπ

Ο Τραμπ τις περιορίζει τις συνεντεύξεις Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Newsbomb

Washington Times: «Σιγή ασυρμάτου» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον Τραμπ

Η σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διακρίνεται στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον,

Pool AFP via AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια συνέντευξη Τύπου εδώ και περισσότερους από τρεις μήνες, ενώ την ίδια στιγμή η Κίνα και η Ρωσία εντείνουν τις επικοινωνιακές τους προσπάθειες για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και να υπονομεύσουν τις αφηγήσεις της ηγεσίας των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή, αναφέρεται σε δημοσίευμα των αμερικανικών Washington Times.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των άμεσων επαφών με τον Τύπο τόσο στο Πεντάγωνο όσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η αλλαγή αυτή στην επικοινωνία συμπίπτει με την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων από τις ΗΠΑ, όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Γάζα και η στήριξη της μεταπολεμικής κυβέρνησης της Συρίας, όπως σημειώνεται.

Υποστηρικτές του Προέδρου Τραμπ επισημαίνουν ότι οι καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου συχνά στερούνται ουσίας και προσφέρουν βήμα σε ΜΜΕ που η διοίκηση χαρακτηρίζει αντι-Τραμπ. Κατά την άποψή τους, η κυβέρνηση έχει βρει τρόπο να επικοινωνεί αποτελεσματικά την εξωτερική και αμυντική πολιτική χωρίς καθημερινές συνεντεύξεις.

Μερικές φορές, αυτό γίνεται μέσω ανακοινώσεων του ίδιου του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social ή μέσω ομιλιών ανώτατων αξιωματούχων, όπως του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται αποτελεσματικός όταν συζητά πολιτικές απευθείας με τα μέσα ή κατά τις συναντήσεις του με ξένους ηγέτες, επισημαίνεται.

Ωστόσο, επικριτές τονίζουν ότι η απουσία τακτικών συνεντεύξεων δημιουργεί κενά: δίνει λιγότερες ευκαιρίες σε χαμηλότερους αξιωματούχους να ενισχύσουν και να διευκρινίσουν τις κορυφαίες πολιτικές δηλώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο αντιφάσεων και σύγχυσης μεταξύ συμμάχων και αντιπάλων των ΗΠΑ.

Πολύπειροι πρώην αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δηλώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε να ακολουθεί παρόμοια πρακτική με την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να διασφαλίζεται σαφής και συνεπής επικοινωνία πολιτικών.

Οι τακτικές συνεντεύξεις Τύπου αποτελούν παράδοση στην Ουάσινγκτον από τη δεκαετία του 1950. Η μείωση τους συμπίπτει με προσπάθειες του Λευκού Οίκου να συγκεντρώσει την επικοινωνία πολιτικών σε άμεση γραμμή από τον πρόεδρο προς τους υπεύθυνους δημόσιων δηλώσεων, τονίζεται.

Όπως εξηγεί ο Κρόουλι, συνταξιούχος συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην βοηθός υπουργού Εξωτερικών για δημόσιες υποθέσεις, «υπό τον Τραμπ, η συγκέντρωση της επικοινωνίας γύρω από τον Λευκό Οίκο έχει ενταθεί. Ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει πολιτικές μέσα σε μία μόνο ευκαιρία στα ΜΜΕ».

Η αμεριανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο Τραμπ είναι «ο πιο διαφανής πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία» και ότι η εξωτερική πολιτική συζητείται ανοιχτά από τον Πρόεδρο, τον Λευκό Οίκο και τον Ρούμπιο, ωστόσο η έλλειψη τακτικών συνεντεύξεων Τύπου παραμένει σημείο αντιπαράθεσης και ανησυχίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ντύθηκαν στα «λευκά» Ψηλορείτης και Λευκά Όρη

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Airbus A320 καθηλωμένα: Χάος σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία – Οι εικόνες από τα αεροδρόμια

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Γατούλα περπάτησε ξανά ύστερα από φρικτό ατύχημα με τη βοήθεια μαθητών Μηχανικής – Δείτε βίντεο

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

22:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σε αυτή την περιοχή θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από 0°C

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Κλειστός ο εναέριος χώρος λόγω επιδρομής ρωσικών drones, σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Νίκη-θρίλερ μετά από επτά ματς για τον Άρη, εύκολα η Κηφισιά

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Washington Times: «Σιγή ασυρμάτου» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον Τραμπ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

«Κάρμα»: Πώς αποδίδεται η λέξη στα ελληνικά – Η λέξη που «κουβαλά» φιλοσοφία αιώνων

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

21:09LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Συναισθηματικά τα ντέρμπι, πρέπει να είσαι έτοιμος μέχρι το τελευταίο λεπτό»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τη χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρούμπιο και Γουίτκοφ θα συναντηθούν με την ουκρανική αντιπροσωπεία την Κυριακή

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας είναι ζάμπλουτη - Τι κρύβεται πίσω από την «Εταιρεία»

20:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Amazon: Εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η ραγδαία ανάπτυξη του AI από την εταιρεία απειλεί τις θέσεις εργασίας και το κλίμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

22:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σε αυτή την περιοχή θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από 0°C

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

21:09LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

23:29LIFESTYLE

Bruce Willis: Γιατί ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ