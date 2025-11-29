Washington Times: «Σιγή ασυρμάτου» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον Τραμπ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια συνέντευξη Τύπου εδώ και περισσότερους από τρεις μήνες, ενώ την ίδια στιγμή η Κίνα και η Ρωσία εντείνουν τις επικοινωνιακές τους προσπάθειες για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και να υπονομεύσουν τις αφηγήσεις της ηγεσίας των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή, αναφέρεται σε δημοσίευμα των αμερικανικών Washington Times.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των άμεσων επαφών με τον Τύπο τόσο στο Πεντάγωνο όσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η αλλαγή αυτή στην επικοινωνία συμπίπτει με την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων από τις ΗΠΑ, όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Γάζα και η στήριξη της μεταπολεμικής κυβέρνησης της Συρίας, όπως σημειώνεται.

Υποστηρικτές του Προέδρου Τραμπ επισημαίνουν ότι οι καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου συχνά στερούνται ουσίας και προσφέρουν βήμα σε ΜΜΕ που η διοίκηση χαρακτηρίζει αντι-Τραμπ. Κατά την άποψή τους, η κυβέρνηση έχει βρει τρόπο να επικοινωνεί αποτελεσματικά την εξωτερική και αμυντική πολιτική χωρίς καθημερινές συνεντεύξεις.

Μερικές φορές, αυτό γίνεται μέσω ανακοινώσεων του ίδιου του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social ή μέσω ομιλιών ανώτατων αξιωματούχων, όπως του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται αποτελεσματικός όταν συζητά πολιτικές απευθείας με τα μέσα ή κατά τις συναντήσεις του με ξένους ηγέτες, επισημαίνεται.

Ωστόσο, επικριτές τονίζουν ότι η απουσία τακτικών συνεντεύξεων δημιουργεί κενά: δίνει λιγότερες ευκαιρίες σε χαμηλότερους αξιωματούχους να ενισχύσουν και να διευκρινίσουν τις κορυφαίες πολιτικές δηλώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο αντιφάσεων και σύγχυσης μεταξύ συμμάχων και αντιπάλων των ΗΠΑ.

Πολύπειροι πρώην αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δηλώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε να ακολουθεί παρόμοια πρακτική με την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να διασφαλίζεται σαφής και συνεπής επικοινωνία πολιτικών.

Οι τακτικές συνεντεύξεις Τύπου αποτελούν παράδοση στην Ουάσινγκτον από τη δεκαετία του 1950. Η μείωση τους συμπίπτει με προσπάθειες του Λευκού Οίκου να συγκεντρώσει την επικοινωνία πολιτικών σε άμεση γραμμή από τον πρόεδρο προς τους υπεύθυνους δημόσιων δηλώσεων, τονίζεται.

Όπως εξηγεί ο Κρόουλι, συνταξιούχος συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην βοηθός υπουργού Εξωτερικών για δημόσιες υποθέσεις, «υπό τον Τραμπ, η συγκέντρωση της επικοινωνίας γύρω από τον Λευκό Οίκο έχει ενταθεί. Ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει πολιτικές μέσα σε μία μόνο ευκαιρία στα ΜΜΕ».

Η αμεριανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο Τραμπ είναι «ο πιο διαφανής πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία» και ότι η εξωτερική πολιτική συζητείται ανοιχτά από τον Πρόεδρο, τον Λευκό Οίκο και τον Ρούμπιο, ωστόσο η έλλειψη τακτικών συνεντεύξεων Τύπου παραμένει σημείο αντιπαράθεσης και ανησυχίας.