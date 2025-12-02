Ηνωμένο Βασίλειο: Αναγνώστες περιοδικού δώρισαν χιλιάδες πλεκτά ποντίκια σε καταφύγια γατών

Οι αναγνώστες ενός περιοδικού δώρισαν χιλιάδες πλεκτά ποντίκια σε καταφύγια γατών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και κατάφεραν να καταρρίψουν ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Όλα ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, όταν το περιοδικό βρετανικό Woman’s Weekly κάλεσε τους αναγνώστες του να δημιουργήσουν πλεκτά ποντίκια για γάτες που ζουν σε καταφύγια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, και η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο που τους παρείχε το περιοδικό, οι εθελοντές αναγνώστες άρχισαν να πλέκουν τα μικρά ζωάκια και να τα στέλνουν στα κεντρικά γραφεία του περιοδικού στο Λονδίνο. Συνολικά, έπλεξαν 46.506 μάλλινα τρωκτικά, τα οποία δωρίστηκαν σε γάτες που περιμένουν να βρουν μια παντοτινή οικογένεια.

Τα παιχνίδια, που προσφέρουν άνεση και διέγερση, διανεμήθηκαν σε χιλιάδες γατάκια σε πάνω από 300 καταφύγια.

«Ο όγκος παιχνιδιών που λάβαμε ήταν απίστευτος», δήλωσε η Nicola Murray, διευθύντρια του καταφυγίου North West London Cat Centre.

«Παιχνίδια όπως αυτά παίζουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της ευημερίας των γατών που φροντίζουμε και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για τα χιλιάδες πλεκτά ποντίκια που δωρίστηκαν», συμπλήρωσε.

Ένας συντάκτης του περιοδικού χαρακτήρισε την δωρεά ως «μια αξιοσημείωτη απόδειξη της γενναιοδωρίας και του κοινοτικού πνεύματος» των αναγνωστών του. «Κάθε ποντίκι ήταν φτιαγμένο με προσοχή και αγάπη», δήλωσε ο Geoff Palmer, συντάκτης του Woman’s Weekly.

«Η ανταπόκριση των αναγνωστών μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία και είμαστε ενθουσιασμένοι που η συλλογική τους προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να σπάσουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, αλλά και να κάνουμε πραγματική διαφορά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Good News Network