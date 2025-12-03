Αυστραλία: Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου διαβόητο παιδόφιλο μέσα στις φυλακές 

Ένας διαβόητος παιδόφιλος, Σάννον Ντάνιελ Νόργκεϊτ, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά από άγριο ξυλοδαρμό από δύο συγκρατούμενούς του μέσα στο Σωφρονιστικό Κέντρο του Μέριμπορο, στο Κουνίνσλαντ.

Ο Νόργκεϊτ καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης το 2020, για πέντε αδικήματα κατά παιδιών, καθώς παριστάνοντας τον φύλακα ασφαλείας τα παρέσυρε στις τουαλέτες, με δύο περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στο σχολείο.

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι στη μία περίπτωση αφορούσε ένα τετράχρονο αγόρι, το οποίο κακοποίησε σεξουαλικά, πράξη που είδε ένα πεντάχρονο παιδί.

Ωστόσο μετά από 14 μήνες κράτησης αφέθηκε ελεύθερος, και το 2023, συνελήφθη να προσεγγίζει ένα 12χρονο αγόρι. Επέστρεψε στη φυλακή για μόλις δύο χρόνια.

Στη συνέχεια, βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου σε άλλες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων για παράβαση απαγορευτικής διαταγής, μη αναφορά καταδίκου που υπόκειται σε αναφορά σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία των παιδιών (αναφορά καταδίκων και απαγορευτική διαταγή) και κατοχή βελόνας.

Λίγο μετά την πρώτη αποφυλάκισή του εντοπίστηκε να ζει απέναντι από ένα δημοτικό σχολείο στο Μπρίσμπεϊν. Η αστυνομία τον υποχρέωσε να μετακομίσει.

Στη συνέχεια, οι κινήσεις του παρακολουθούνταν από αυτόκλητους δικαστές του διαδικτύου, οι οποίοι ήθελαν να διασφαλίσουν ότι η μετεγκατάστασή του δεν θα αποτελούσε κίνδυνο για τα παιδιά της γειτονιάς.

Λίγες μέρες αργότερα, εμφανίστηκε ένα βίντεο στο οποίο ένας πολίτης χτυπούσε τον Norgate στο κεφάλι ενώ περίμενε σε ένα κέντρο μεταφοράς στο Μπρίσμπεϊν.