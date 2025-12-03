Βιρτζίνια: Διασώστες έσωσαν οδηγό νταλίκας που κρεμόταν για ώρες από γέφυρα σε ύψος 30 μέτρων

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στην Δυτική Βιρτζίνια, όταν ένας οδηγός νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματος του σε έναν παγωμένο δρόμο, με αποτέλεσμα να κρεμαστεί για ώρες από μια γέφυρα σε ύψος 30 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπου με τη βοήθεια ενός γερανού διέσωσαν τον άνδρα και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Δείτε το βίντεο:

DRAMATIC RESCUE: First responders in West Virginia pulled a truck driver to safety after the 18-wheeler skidded off a snow-covered highway, leaving the cab dangling off a bridge nearly 100 feet above the ground. pic.twitter.com/LMZoPgQTNG — Fox News (@FoxNews) December 3, 2025

Η Δυτική Βιρτζίνια πλήττεται από τις πρώτες χειμερινές καταιγίδες, οι οποίες έχουν «φέρει» έντονες βροχοπτώσεις και χιόνι.