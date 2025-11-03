Καλιφόρνια: Αγρότες ανακηρύχθηκαν ήρωες - Διέσωσαν παιδιά από φλεγόμενο λεωφορείο - Βίντεο

Δύο αγρότες από την Καλιφόρνια τιμήθηκαν πρόσφατα ως ήρωες, αφού έγιναν οι πρώτοι που βοήθησαν στη διάσωση πάνω από 20 μαθητών από ένα σχολικό λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Angel Zarco και ο Carlos Perea, προτού καν φτάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Madera, βρέθηκαν στο σημείο. Μάλιστα, οι δυο τους αντιλήφθηκαν τους καπνούς που έβγαιναν από το πίσω μέρος του λεωφορείου πριν ακόμα και από τον οδηγό.

Άμεση επέμβαση πριν από την καταστροφή

Οι δύο άντρες ειδοποίησαν αμέσως τον οδηγό και συνέδραμαν στην άμεση εκκένωση όλων των μαθητών. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκαν γρήγορα σε ασφαλή απόσταση, καθώς το σχολικό άρχισε να καίγεται.

«Απλά σιγουρευτήκαμε ότι τα παιδιά ήταν αρκετά μακριά για να μην τραυματιστούν», δήλωσε ο Zarco. «Το λεωφορείο άρπαξε φωτιά αμέσως, πιθανώς μέσα σε δύο με τρία λεπτά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα».

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κομητείας Madera, οι δύο άντρες ανακηρύχθηκαν «ήρωες της κοινότητας», καθώς έδρασαν σύμφωνα με τα «ανώτερα δυνατά πρότυπα».

Ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Καλιφόρνια, Larry Pendarvis, ήταν σαφής: «Τα λεωφορεία αντικαθίστανται, οι ζωές όχι».

«Ο Θεός μάς έβαλε σε αυτό το σημείο»

«Δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε αρκετά για τη βοήθειά σας πριν φτάσουν οι δικοί μας πόροι», είπε ο Pendarvis απευθυνόμενος στους διασώστες.

Ο Perea ανέφερε ότι πιστεύει πως «ο Καλός Θεός τούς είχε τοποθετήσει σε αυτή τη διασταύρωση εκείνο το πρωί για να σώσουν αυτά τα παιδιά». Χαρακτήρισε δε ως ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορούσε να φανταστεί, το να βλέπει την κόρη του ανάμεσα στους θεατές κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσής του.