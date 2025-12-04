Ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων - 2900 «Κροίσοι» με περιουσία 15,8 τρισ. δολαρίων

Ο πλανήτης έχει σήμερα περισσότερους δισεκατομμυριούχους από ποτέ. Οι ραγδαίες αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τα κέρδη των χρηματιστηρίων έχουν αυξήσει τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων και τον πλούτο που κατέχουν

Ο συνολικός αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε όλο τον κόσμο έφτασε σε νέα ύψη το 2025, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών και της ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών, σύμφωνα με νέα μελέτη του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού UBS . Το 2025, ο παγκόσμιος πληθυσμός δισεκατομμυριούχων έφτασε τους 2.900, με συνολική περιουσία ύψους 15,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σχέση με 2.700 δισεκατομμυριούχους που κατείχαν 14 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο αριθμός και ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων στο σύνολό τους ενισχύθηκαν από τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό νέων δισεκατομμυριούχων που δημιουργήθηκαν σε ένα έτος - 287 - από τότε που η UBS άρχισε να παρακολουθεί αυτό το ποσοστό το 2015. Μόνο το 2021, με την πλημμύρα κυβερνητικών κινήτρων και τα χαμηλά επιτόκια που αύξησαν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, δημιουργήθηκε μεγαλύτερος αριθμός νέων δισεκατομμυριούχων.

«Βλεπουμε αυτή την επιτάχυνση της αύξησης των δισεκατομμυριούχων και στην πραγματικότητα προέρχεται από όλους τους τομείς», δήλωσε ο Τζον Μάθιους, επικεφαλής διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου της UBS στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στη δημιουργία νέων δισεκατομμυριούχων τόσο από την επιχειρηματικότητα όσο και από την κληρονομιά.

Την αύξηση του πλούτου ενίσχυσε επίσης η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τη διάρκεια του 12μηνου που έληξε στις 4 Απριλίου 2025, την περίοδο που καλύπτεται από τη μελέτη. Η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς γύρω από την ανακοίνωση των δασμών του Προέδρου Τραμπ για την Ημέρα Απελευθέρωσης μείωσε τις αποδόσεις για την περίοδο, αν και η αγορά συνέχισε σε μεγάλο βαθμό να κινείται ανοδικά έκτοτε

Οι νέοι, αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι που δημιουργήθηκαν το 2025 ήταν επιχειρηματίες σε μια σειρά από τομείς. Σύμφωνα με την UBS, σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Μπεν Λαμ, ιδρυτής της Colossal Biosciences, ο Mάικλ Ντόρελ, συνιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων σε υποδομές Stonepeak Partners, οι αδελφοί Zανγκ της Mixue Ice Cream and Tea στην Κίνα και ο δισεκατομμυριούχος κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν.

Ενενήντα ένας από τους νέους δισεκατομμυριούχους κληρονόμησαν τον πλούτο τους, ανάμεσά τους 15 μέλη δύο φαρμακευτικών οικογενειών στη Γερμανία. «Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου εδώ και πάνω από μια δεκαετία και αρχίζετε να τη βλέπετε να υλοποιείται», είπε ο Μάθιους. Είπε ότι μεγάλο μέρος του πλούτου θα περνούσε πρώτα στους επιζώντες συντρόφους, συνήθως συζύγους, προτού περάσει στην επόμενη γενιά.

Μια πρόσφατη ανάλυση από την Altrata έδειξε ομοίως αύξηση του αριθμού των δισεκατομμυριούχων σε όλο τον κόσμο σε επίπεδα ρεκόρ. Η Altrata εκτίμησε ότι 3.508 άτομα κατείχαν συνολικό πλούτο αξίας 13,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ανέφερε ότι περίπου το ένα τρίτο βρισκόταν στις ΗΠΑ. Η Κίνα ήρθε δεύτερη με 321 δισεκατομμυριούχους που κατείχαν περίπου το 10% του παγκόσμιου πλούτου.

Η έκθεση της UBS περιλαμβάνει πληροφορίες από μια βάση δεδομένων που διατηρείται από την UBS και την PricewaterhouseCoopers και η οποία εξετάζει τον πλούτο των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως. Η UBS πήρε επίσης συνεντεύξεις από 87 δισεκατομμυριούχους πελάτες για την 11η ετήσια έκθεσή της με τίτλο «Billionaire Ambitions» και διαπίστωσε ότι η ελκυστικότητα της Βόρειας Αμερικής ως του καλύτερου μέρους για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είχε μειωθεί στο 63%, από 81% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ελκυστικότητα των επενδύσεων σε άλλες περιοχές - Δυτική Ευρώπη, Ευρύτερη Κίνα και Ασία-Ειρηνικό, εξαιρουμένης της Ευρύτερης Κίνας - αυξήθηκε. Ενώ η κύρια ανησυχία των Ασιατών δισεκατομμυριούχων για το επόμενο έτος ήταν οι δασμοί, η πλειοψηφία των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων ανησυχούσε περισσότερο για τον πληθωρισμό ή τη γεωπολιτική, σύμφωνα με τη μελέτη.

