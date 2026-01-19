Λουτρό αίματος στη Γουατεμάλα – Συμμορίες εκτέλεσαν επτά αστυνομικούς

Αιματηρές επιθέσεις συμμοριών συγκλονίζουν τη Γουατεμάλα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μεταγάγει ηγετικά στελέχη εγκληματικών οργανώσεων σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας κατηγόρησε την Κυριακή τις συμμορίες ότι δολοφόνησαν επτά αστυνομικούς, στο πλαίσιο πολλαπλών επιθέσεων που εξαπέλυσαν σε αντίποινα για την άρνηση των αρχών να ανακαλέσουν την απόφασή τους να μεταγάγουν επικεφαλής εγκληματικών οργανώσεων σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Οι δολοφονίες σημειώθηκαν την επομένη εξεγέρσεων και ομηριών σε τρεις φυλακές της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, όπου κρατούμενοι που ανήκουν σε συμμορίες διαμαρτύρονταν για τις μεταγωγές των αρχηγών τους.

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη» για τον θάνατο επτά ανδρών της αστυνομίας, «οι οποίοι υπέστησαν άνανδρες επιθέσεις από αυτούς τους τρομοκράτες, σε αντίποινα για τις ενέργειες του κράτους της Γουατεμάλας εναντίον τους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Άλλοι δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, ενώ ένας φερόμενος ως κακοποιός σκοτώθηκε επίσης, διευκρίνισε ο υπουργός.

Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha συγκρούονται εδώ και χρόνια για τον έλεγχο εδαφών στη Γουατεμάλα, όπου εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς και απλούς πολίτες. Όσοι αρνούνται να πληρώσουν στοχοποιούνται και συχνά δολοφονούνται. Στις εγκληματικές αυτές οργανώσεις αποδίδονται σωρεία φόνων, εκβιάσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Από το πρωί του Σαββάτου, μέλη των δύο συμμοριών είχαν πάρει ομήρους 45 σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έναν ψυχίατρο σε τρεις φυλακές της χώρας, απαιτώντας τη μεταγωγή των αρχηγών τους σε κέντρα κράτησης με λιγότερο αυστηρούς όρους — αίτημα που απέρριψε κατηγορηματικά η κυβέρνηση.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να συνθηκολογήσω, ούτε να τους παραχωρήσω προνόμια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Την Κυριακή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής υψίστης ασφαλείας Renovación I, περίπου 75 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, και απελευθέρωσαν τους εννέα φρουρούς που κρατούνταν όμηροι εκεί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «χωρίς απώλειες από καμία πλευρά», σύμφωνα με τον Βιγιέδα.

Ωστόσο, μέλη συμμοριών εξακολουθούσαν να κρατούν ομήρους τουλάχιστον 28 ανθρώπους στο κέντρο κράτησης Fraijanes II και άλλους εννέα στο κέντρο κράτησης Preventivo, ανατολικά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Πόλης της Γουατεμάλας αντίστοιχα.

