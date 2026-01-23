Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής – Δεν αναμένεται να υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ολοκλήρωσαν τις έκτακτες συνομιλίες τους στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων.

Παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησε από τις πιο επιθετικές απειλές του σχετικά με την κατάληψη της Γροιλανδίας από τη Δανία, αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να καθησυχάσει τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Ευρώπη.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι ξεκινήσαμε την εβδομάδα με κλιμάκωση, με απειλές εισβολής και επιβολής δασμών, και έχουμε πλέον επιστρέψει σε μια κατάσταση που θεωρώ πολύ πιο αποδεκτή», δήλωσε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Ωστόσο, παραμένουμε σε εγρήγορση».

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Ένωσης, ενημερώθηκαν από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με την προσέγγιση του ζητήματος της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο επαφών που είχε και η ίδια η Δανή πρωθυπουργός. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος αξιωματούχος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε την Πέμπτη συνομιλία με τον Μαρκ Ρούτε.

Αν και η αίσθηση του κατεπείγοντος για τη σύγκληση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει υποχωρήσει μετά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου, το ζητούμενο παραμένει η «σταθεροποίηση των σχέσεων».

Άμεση αντίδραση στο θέμα της Γροιλανδίας

Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, οι ηγέτες της ΕΕ αποτιμούν θετικά την άμεση αντίδρασή τους τόσο στο ζήτημα της Γροιλανδίας όσο και στην απειλή επιβολής δασμών σε έξι κράτη-μέλη. Όπως τόνισε, «υπήρξε υψηλός βαθμός ενότητας στην αντίδραση». Αναφερόμενος στα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για την περίπτωση επιβολής δασμών, σημείωσε ότι «είναι στο τραπέζι, δεν τα έχουμε κλείσει στην ντουλάπα. Είναι χαρακτηριστικό το σημείο στο οποίο βρισκόμασταν πριν από 24 ώρες και το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα».

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες επικεντρώθηκαν στην αποκωδικοποίηση των γενεσιουργών αιτίων της κρίσης με τις ΗΠΑ, αναζήτησαν τρόπους αποκλιμάκωσης των εντάσεων και, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «προσπαθούν να προσεγγίσουν την Αμερική όσο το δυνατόν περισσότερο», ώστε να προωθήσουν μια θετική ατζέντα που δεν θα περιορίζεται μόνο στην αμερικανική ηγεσία.

Δεν αναμένεται να υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ωστόσο θα υπάρξει τοποθέτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.