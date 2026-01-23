Νέα Υόρκη: Ελάφι «εισέβαλε» σε τράπεζα από το... παράθυρο

Ένα απροσδόκητο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν ελάφι... εισέβαλε σε τράπεζα, αφού έσπασε παράθυρο του ισογείου.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, όταν ο απρόσκλητος επισκέπτης «μπούκαρε» στην τράπεζα και εγκλωβίστηκε, καθώς δεν ήξερε πώς να ξαναβγεί.

Από το παράθυρο που έσπασε για να μπει στην τράπεζα, μπήκαν και οι αστυνομικοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να πιάσουν το ελάφι για να το βγάλουν έξω. Τελικά κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια το απελευθέρωσαν.

Και επειδή πλέον, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αρκετό είναι το οπτικοακουστικό υλικό που διακινείται χωρίς να είναι αυθεντικό, το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο και ότι δεν πρόκειται για προϊόν ΑΙ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό διάρρηξης σε τράπεζα στην περιοχή Ridge και βρέθηκαν αντιμέτωποι με «έναν απρόσμενο εισβολέα», ο οποίος αναγνωρίστηκε ως «αρσενικό ελάφι που έσπασε το παράθυρο».

«Καθώς το ελάφι προσπαθούσε να διαφύγει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια και να το οδηγήσουν ξανά στην ελευθερία», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα.

