Πτολεμαϊδα: 53χρονη κατείχε σε κατάστημα παράνομα 1.450 παιδικά βεγγαλικά

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας

Newsbomb

Πτολεμαϊδα: 53χρονη κατείχε σε κατάστημα παράνομα 1.450 παιδικά βεγγαλικά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 1.450 παιδικά βεγγαλικά (σκορδάκια) κατείχε στο κατάστημα της, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 53χρονη η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Αποκριάς για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα 53χρονη σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της Αποκριάς, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσής τους απαγορεύεται από τον νόμο. Προτρέπει, δε, τους ενηλίκους να μη χρησιμοποιούν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τους μιμηθούν τα παιδιά.

«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο και τα ερωτηματικά του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

15:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαϊδα: 53χρονη κατείχε σε κατάστημα παράνομα 1.450 παιδικά βεγγαλικά

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αστείες κάρτες με τα διπλωματικά υπονοούμενα για Γροιλανδία και Μαδούρο

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το κλίμα της HORECA αποτυπώνει μια οικονομία που αναπτύσσεται

14:49LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

14:42LIFESTYLE

Βασιλική Ανδρίτσου: «Σε ευχαριστώ που με διάλεξες», λέει για τα γενέθλια της κόρης της

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο της Γορτυνίας - Άνοιξε στα δύο το οδόστρωμα

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου – Ζελένσκι: Παρομοίασε τον Πούτιν με τον Χίτλερ - «Μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα στην Ρωσία»

14:18LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα 6,91 δισ. εξετάζει το ΔΝΤ για την Ουκρανία

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους ρεύματος και άρπαξαν κοσμήματα 7.000 ευρώ

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Galentine’s Day στον ζωολογικό κήπο: Καρδιές από κρέας για τις λιονταρίνες

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Άνω - κάτω το Πεντάγωνο: Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο

13:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στην τετράδα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ο Νιλικίνα αντί του Τζόσεφ στο… ελληνικό ρόστερ – Διαθέσιμος για το Final 8 στο Κύπελλο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της Αστυνομίας 30χρονος που ανέβαζε βίντεο με επικίνδυνους αυτοσχέδιους αγώνες

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τα μέτρα για τους αγρότες είναι σε φάση υλοποίησης» - Έρχεται η ρύθμιση για το πετρέλαιο

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη στο Μόναχο: Επίδειξη ενότητας από φον ντερ Λάιεν - Στάρμερ - «Αγαπητέ Κιρ»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα - «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο

11:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίστευτο ξέσπασμα του Μάικ Τζέιμς: «Είμαι για μήνες απλήρωτος, ζήτησα να φύγω και δεν με αφήνουν»

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

14:49LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο της Γορτυνίας - Άνοιξε στα δύο το οδόστρωμα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη στο Μόναχο – Ενωτικός ο Ρούμπιο: Είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης – Παραβιάστηκαν γραμμές και αυτό δεν αλλάζει, απάντησε η φον ντερ Λάιεν

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ