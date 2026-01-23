BBC: Μέσα στις μυστικές φυλακές της Υεμένης που διοικούνται από τα ΗΑΕ

Μαρτυρίες φρίκης από τις μυστικές φυλακές της Υεμένης: Απίστευτα βασανιστήρια μέχρι το τέλος

«Δεν υπήρχε χώρος για να ξαπλώσεις», είπε ένας πρώην κρατούμενος στο BBC. «Αν κάποιος κατέρρεε, οι άλλοι έπρεπε να τον κρατήσουν ψηλά».

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μαρτυρίες φρίκης από τις μυστικές φυλακές της Υεμένης: Απίστευτα βασανιστήρια μέχρι το τέλος
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κάποια σημεία του πλανήτη ο όρος φυλακή είναι συνώνυμο της κόλασης, ακόμα κι όταν πρόκειται για νόμιμα σωφρονιστικά καταστήματα. Τότε τι γίνεται για εκείνα που είναι «αόρατα» και κανείς δεν γνωρίζει επισήμως, πέρα από φήμες και ψιθύρους.

Στην Υεμένη, υπάρχει ένα κρυφό δίκτυο φυλακών, που διοικούνται από τα ΗΑΕ και τις δυνάμεις που συμμάχησαν μαζί τους στον δεκαετή εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης. επιβεβαιώνοντας ένα μέχρι πρόσφατα «κοινό μυστικό», όπως αποκαλύπτει το BBC, και αρκετά σαουδαραβικά τηλεοπτικά δίκτυα που βρέθηκαν εκεί.

Δυτικοί δημοσιογράφοι, Σαουδάραβες συνάδερφοί τους και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα τελευταία χρόνια είχαν απαγορευτικό εισόδου στη χώρα, πρόσφατα με πρόσκληση της κυβέρνησης επισκέφθηκαν εγκαταστάσεις κράτησης σε δύο πρώην στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη νότια Υεμένη, στην περιοχή εξαγωγής πετρελαίου Al-Dhaba.

Την ομάδα συνόδευε ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης Moammar al-Eryani, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν υπήρχε προηγουμένως πρόσβαση σε τοποθεσίες που ήταν υπό τον έλεγχο των ΗΑΕ.

«Όταν τους απελευθερώσαμε, ανακαλύψαμε αυτές τις φυλακές... Μας είχαν πει πολλά θύματα ότι υπήρχαν, αλλά δεν πιστεύαμε ότι ήταν αλήθεια».

fylakesyemeni4.jpg

Μέχρι πρόσφατα, η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ήταν σύμμαχος με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εναντίον του αντάρτικου κινήματος Χούθι που ελέγχει τη βορειοδυτική Υεμένη.

Αλλά η συμμαχία έχει σπάσει. Οι δυνάμεις των ΗΑΕ αποσύρθηκαν από την Υεμένη στις αρχές Ιανουαρίου και οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και οι ομάδες που συμμάχησαν μαζί τους έχουν ανακαταλάβει μεγάλες εκτάσεις του νότου από αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ.

(Η τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας μεταδίδει πλάνα που δείχνουν την είσοδο σε μυστικές φυλακές της Υεμένης, κοντά στο αεροδρόμιο Al-Rayyan)

Οι περιγραφές είναι ανατριχιαστικές, με τις μαρτυρίες πρώην κρατουμένων να είναι συγκλονιστικές τόσο για τις συνθήκες κράτησης, όσο και για τα βασανιστήρια που υπέστησαν στις μυστικές φυλακές.

Σε μια τοποθεσία, υπήρχαν περίπου 10 εμπορευματοκιβώτια, το εσωτερικό τους βαμμένο μαύρο, με ελάχιστο εξαερισμό.

Μηνύματα στους τοίχους φαινόταν να σηματοδοτούν τις ημερομηνίες που οι κρατούμενοι είπαν ότι τους έφεραν ή να μετρούν τον αριθμό των ημερών που κρατήθηκαν.

Αρκετά χρονολογήθηκαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2025.

fylakesyemeni1.jpg

Σε μια άλλη στρατιωτική βάση, το BBC έδειξε οκτώ κελιά χτισμένα από τούβλα και τσιμέντο, περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου και ύψους δύο μέτρων, τα οποία ο υπουργός είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση.

Η δικηγόρος της Υεμένης Huda al-Sarari έχει συλλέξει μαρτυρίες, ενώ το BBC συμμετείχε σε μια συνάντηση που διοργάνωσε, όπου ήταν παρόντα περίπου 70 άτομα που είπαν ότι κρατήθηκαν στη Μουκάλα, καθώς και οι οικογένειες άλλων 30 που είπαν ότι οι συγγενείς τους εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση.

Αρκετοί πρώην κρατούμενοι μας είπαν ότι κάθε κοντέινερ μπορούσε να χωρέσει έως και 60 άνδρες κάθε φορά.

Είχαν δεμένα τα μάτια, τους έδεναν στους καρπούς και τους ανάγκαζαν να παραμένουν όρθιοι όλες τις ώρες.

«Δεν υπήρχε χώρος για να ξαπλώσεις», είπε ένας πρώην κρατούμενος στο BBC. «Αν κάποιος κατέρρεε, οι άλλοι έπρεπε να τον κρατήσουν ψηλά».

«Όλα τα είδη βασανιστηρίων»

Σύμφωνα με όσα εξιστόρησε στο BBC ότι ξυλοκοπήθηκε για τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του, με τους ανακριτές να απαιτούν να ομολογήσει ότι είναι μέλος της Αλ Κάιντα.

«Μου είπαν ότι αν δεν το παραδεχόμουν, θα με έστελναν στο «Γκουαντάναμο», είπε, χωρίς ωστόσο να ξέρει, όπως παραδέχεται τι είναι.

«Δεν ήξερα καν τι εννοούσαν με το Γκουαντάναμο μέχρι που με πήγαν στη φυλακή τους. Τότε κατάλαβα».

Λέει ότι οι απαγωγείς του περιελάμβαναν στρατιώτες των Εμιράτων καθώς και μαχητές της Υεμένης: «Όλα τα είδη βασανιστηρίων - όταν μας ανέκριναν ήταν τα χειρότερα. Μας κακοποίησαν ακόμη και σεξουαλικά και είπαν ότι θα φέρουν τον «γιατρό».

«Αυτός ο λεγόμενος γιατρός ήταν από τα Εμιράτα. Μας χτύπησε και είπε στους στρατιώτες της Υεμένης να μας χτυπήσουν κι εμάς. Προσπάθησα να αυτοκτονήσω πολλές φορές για να τελειώσει».

fylakesyemeni.jpg

Μια μητέρα λέει ότι ο γιος της συνελήφθη ως έφηβος και κρατείται εδώ και εννέα χρόνια.

«Ο γιος μου ήταν αθλητής», είπε. «Μόλις είχε επιστρέψει από αγώνες στο εξωτερικό. Εκείνη την ημέρα πήγε στο γυμναστήριο και δεν επέστρεψε ποτέ».

«Δεν είχα νέα του για επτά μήνες», είπε.

«Μετά με άφησαν να τον δω για 10 λεπτά. Μπορούσα να δω όλα τα σημάδια των βασανιστηρίων».

Ισχυρίστηκε ότι στη φυλακή στη βάση των Εμιράτων, ο έφηβος γιος της υπέστη ηλεκτροπληξία, περιλούστηκε με παγωμένο νερό και κακοποιήθηκε σεξουαλικά πολλές φορές. Παρακολούθησε μια ακρόαση στην οποία οι κατήγοροι του γιου της έπαιξαν μια ηχογράφηση όπου ομολογούσε.

«Μπορείτε να τον ακούσετε να τον χτυπούν στο παρασκήνιο και να του λένε τι να πει», είπε. «Ο γιος μου δεν είναι τρομοκράτης. Του έκλεψαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του».

Μαρτυρίες και ισχυρισμοί

Την τελευταία δεκαετία, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανισμοί μέσων ενημέρωσης - συμπεριλαμβανομένου του BBC και του Associated Press - έχουν τεκμηριώσει ισχυρισμούς για αυθαίρετη κράτηση, αναγκαστική εξαφάνιση και βασανιστήρια σε κέντρα κράτησης που διαχειρίζονται τα ΗΑΕ και οι σύμμαχοί τους.

Τα ΗΑΕ δεν απάντησαν σε σχετικό ερώτημα του BBC.

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας της Υεμένης, το οποίο επιβλέπει την κυβέρνηση, Rashad al-Alimi, διέταξε το κλείσιμο όλων των «παράνομων» φυλακών στις νότιες επαρχίες που ελέγχονταν προηγουμένως από το STC, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όσων «κρατούνται εκτός του πλαισίου του νόμου».

fylakesyemeni2.jpg

Ο υπουργός Πληροφοριών Eryani είπε ότι ορισμένοι κρατούμενοι ανακαλύφθηκαν μέσα στις εγκαταστάσεις, αλλά δεν έδωσε αριθμούς ή περισσότερες λεπτομέρειες.

Ορισμένοι συγγενείς - συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του αθλητή - είπαν στο BBC ότι οι κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί έκτοτε σε φυλακές που τώρα βρίσκονται υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Οι αρχές της Υεμένης λένε ότι η μεταφορά κρατουμένων στο επίσημο δικαστικό σύστημα είναι περίπλοκη, ενώ ομάδες δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η αυθαίρετη κράτηση μπορεί απλώς να συνεχιστεί υπό διαφορετικό έλεγχο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησαν παγίδα σε 30χρονο από ψεύτικο προφίλ ανήλικης - Τον ξυλοκόπησαν

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

16:55ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε μια ζεστή αγκαλιά στους άστεγους στο κέντρο της Αθήνας

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως έχουν ρίξει το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

16:48ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Το νομικό status που διέπει τις βραχονησίδες και τις «Γκρίζες Ζώνες» - Οι αιτιάσεις των Τούρκων και η απάντηση της Αθήνας - Τι ορίζεται διεθνώς - Ειδικός αναλύει στο Newsobmb

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Είχε αφήσει μία τσάντα με δύο τρία πράγματα στην κόρη μου», λέει πατέρας συμμαθήτριας της 16χρονης

16:46LIFESTYLE

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Λαμπαδηδρόμοι οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς «Heated Rivalry»

16:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελ. Βενιζέλος: Συνελήφθη 33χρονος που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με 8 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

16:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρά» δικηγόρων για την «κατά παραγγελία» διάταξη Φλωρίδη υπέρ Κεφαλογιάννη

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Καρατζαφέρης – Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του: «Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου, φίλησέ μου τη μαμά»

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας - Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε αυτοκίνητα έξω από σχολείο - «Ήταν πατέρας ενός παιδιού»

16:13ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσα Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία χρειαζόμαστε τελικά;

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις μυστικές φυλακές της Υεμένης: Απίστευτα βασανιστήρια μέχρι το τέλος

15:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κινέζα αθλήτρια διέπρεψε στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την «Αστερομάτα» - Βίντεο

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό βίντεο – Σχολικός τροχονόμος κουβάλησε παιδί στους ώμους για να περάσουν παγωμένο δρόμο

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο γενικός συντονιστής του Ομίλου Acun Medya - Κατηγορείται για χρήση ναρκωτικών

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επίθεση αγνώστων με ναυτική φωτοβολίδα σε πρατήριο καυσίμων – Θα ανατίναζαν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Καρατζαφέρης – Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του: «Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου, φίλησέ μου τη μαμά»

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

16:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρά» δικηγόρων για την «κατά παραγγελία» διάταξη Φλωρίδη υπέρ Κεφαλογιάννη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Είχε αφήσει μία τσάντα με δύο τρία πράγματα στην κόρη μου», λέει πατέρας συμμαθήτριας της 16χρονης

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

10:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Ξεκινά η καταβολή τους την επόμενη εβδομάδα - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Τουρκία

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις μυστικές φυλακές της Υεμένης: Απίστευτα βασανιστήρια μέχρι το τέλος

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο «αντίο» στον Valentino: Συγκίνηση στην κηδεία του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της - Οι οικογενειακές υποθέσεις, όταν αφορούν ανήλικα, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ