Μαρτυρίες φρίκης από τις μυστικές φυλακές της Υεμένης: Απίστευτα βασανιστήρια μέχρι το τέλος

Σε κάποια σημεία του πλανήτη ο όρος φυλακή είναι συνώνυμο της κόλασης, ακόμα κι όταν πρόκειται για νόμιμα σωφρονιστικά καταστήματα. Τότε τι γίνεται για εκείνα που είναι «αόρατα» και κανείς δεν γνωρίζει επισήμως, πέρα από φήμες και ψιθύρους.

Στην Υεμένη, υπάρχει ένα κρυφό δίκτυο φυλακών, που διοικούνται από τα ΗΑΕ και τις δυνάμεις που συμμάχησαν μαζί τους στον δεκαετή εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης. επιβεβαιώνοντας ένα μέχρι πρόσφατα «κοινό μυστικό», όπως αποκαλύπτει το BBC, και αρκετά σαουδαραβικά τηλεοπτικά δίκτυα που βρέθηκαν εκεί.

'I didn't hear from my son for seven months': Inside Yemen's UAE-run secret prisons https://t.co/GmZXyO0Tg7 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 23, 2026

Δυτικοί δημοσιογράφοι, Σαουδάραβες συνάδερφοί τους και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα τελευταία χρόνια είχαν απαγορευτικό εισόδου στη χώρα, πρόσφατα με πρόσκληση της κυβέρνησης επισκέφθηκαν εγκαταστάσεις κράτησης σε δύο πρώην στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη νότια Υεμένη, στην περιοχή εξαγωγής πετρελαίου Al-Dhaba.

Την ομάδα συνόδευε ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης Moammar al-Eryani, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν υπήρχε προηγουμένως πρόσβαση σε τοποθεσίες που ήταν υπό τον έλεγχο των ΗΑΕ.

«Όταν τους απελευθερώσαμε, ανακαλύψαμε αυτές τις φυλακές... Μας είχαν πει πολλά θύματα ότι υπήρχαν, αλλά δεν πιστεύαμε ότι ήταν αλήθεια».

Μέχρι πρόσφατα, η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ήταν σύμμαχος με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εναντίον του αντάρτικου κινήματος Χούθι που ελέγχει τη βορειοδυτική Υεμένη.

Αλλά η συμμαχία έχει σπάσει. Οι δυνάμεις των ΗΑΕ αποσύρθηκαν από την Υεμένη στις αρχές Ιανουαρίου και οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και οι ομάδες που συμμάχησαν μαζί τους έχουν ανακαταλάβει μεγάλες εκτάσεις του νότου από αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ.

? BREAKING: Saudi TV broadcasts footage showing the entrance to alleged UAE secret prisons in Yemen, located near Al-Rayyan Airport. pic.twitter.com/E9UfhkHRT5 — The Middle East (@A_M_R_M1) January 19, 2026

(Η τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας μεταδίδει πλάνα που δείχνουν την είσοδο σε μυστικές φυλακές της Υεμένης, κοντά στο αεροδρόμιο Al-Rayyan)

Οι περιγραφές είναι ανατριχιαστικές, με τις μαρτυρίες πρώην κρατουμένων να είναι συγκλονιστικές τόσο για τις συνθήκες κράτησης, όσο και για τα βασανιστήρια που υπέστησαν στις μυστικές φυλακές.

Σε μια τοποθεσία, υπήρχαν περίπου 10 εμπορευματοκιβώτια, το εσωτερικό τους βαμμένο μαύρο, με ελάχιστο εξαερισμό.

Μηνύματα στους τοίχους φαινόταν να σηματοδοτούν τις ημερομηνίες που οι κρατούμενοι είπαν ότι τους έφεραν ή να μετρούν τον αριθμό των ημερών που κρατήθηκαν.

Αρκετά χρονολογήθηκαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε μια άλλη στρατιωτική βάση, το BBC έδειξε οκτώ κελιά χτισμένα από τούβλα και τσιμέντο, περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου και ύψους δύο μέτρων, τα οποία ο υπουργός είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση.

Η δικηγόρος της Υεμένης Huda al-Sarari έχει συλλέξει μαρτυρίες, ενώ το BBC συμμετείχε σε μια συνάντηση που διοργάνωσε, όπου ήταν παρόντα περίπου 70 άτομα που είπαν ότι κρατήθηκαν στη Μουκάλα, καθώς και οι οικογένειες άλλων 30 που είπαν ότι οι συγγενείς τους εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση.

Αρκετοί πρώην κρατούμενοι μας είπαν ότι κάθε κοντέινερ μπορούσε να χωρέσει έως και 60 άνδρες κάθε φορά.

Είχαν δεμένα τα μάτια, τους έδεναν στους καρπούς και τους ανάγκαζαν να παραμένουν όρθιοι όλες τις ώρες.

«Δεν υπήρχε χώρος για να ξαπλώσεις», είπε ένας πρώην κρατούμενος στο BBC. «Αν κάποιος κατέρρεε, οι άλλοι έπρεπε να τον κρατήσουν ψηλά».

«Όλα τα είδη βασανιστηρίων»

Σύμφωνα με όσα εξιστόρησε στο BBC ότι ξυλοκοπήθηκε για τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του, με τους ανακριτές να απαιτούν να ομολογήσει ότι είναι μέλος της Αλ Κάιντα.

«Μου είπαν ότι αν δεν το παραδεχόμουν, θα με έστελναν στο «Γκουαντάναμο», είπε, χωρίς ωστόσο να ξέρει, όπως παραδέχεται τι είναι.

«Δεν ήξερα καν τι εννοούσαν με το Γκουαντάναμο μέχρι που με πήγαν στη φυλακή τους. Τότε κατάλαβα».

Λέει ότι οι απαγωγείς του περιελάμβαναν στρατιώτες των Εμιράτων καθώς και μαχητές της Υεμένης: «Όλα τα είδη βασανιστηρίων - όταν μας ανέκριναν ήταν τα χειρότερα. Μας κακοποίησαν ακόμη και σεξουαλικά και είπαν ότι θα φέρουν τον «γιατρό».

«Αυτός ο λεγόμενος γιατρός ήταν από τα Εμιράτα. Μας χτύπησε και είπε στους στρατιώτες της Υεμένης να μας χτυπήσουν κι εμάς. Προσπάθησα να αυτοκτονήσω πολλές φορές για να τελειώσει».

Μια μητέρα λέει ότι ο γιος της συνελήφθη ως έφηβος και κρατείται εδώ και εννέα χρόνια.

«Ο γιος μου ήταν αθλητής», είπε. «Μόλις είχε επιστρέψει από αγώνες στο εξωτερικό. Εκείνη την ημέρα πήγε στο γυμναστήριο και δεν επέστρεψε ποτέ».

«Δεν είχα νέα του για επτά μήνες», είπε.

«Μετά με άφησαν να τον δω για 10 λεπτά. Μπορούσα να δω όλα τα σημάδια των βασανιστηρίων».

Ισχυρίστηκε ότι στη φυλακή στη βάση των Εμιράτων, ο έφηβος γιος της υπέστη ηλεκτροπληξία, περιλούστηκε με παγωμένο νερό και κακοποιήθηκε σεξουαλικά πολλές φορές. Παρακολούθησε μια ακρόαση στην οποία οι κατήγοροι του γιου της έπαιξαν μια ηχογράφηση όπου ομολογούσε.

«Μπορείτε να τον ακούσετε να τον χτυπούν στο παρασκήνιο και να του λένε τι να πει», είπε. «Ο γιος μου δεν είναι τρομοκράτης. Του έκλεψαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του».

Μαρτυρίες και ισχυρισμοί

Την τελευταία δεκαετία, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανισμοί μέσων ενημέρωσης - συμπεριλαμβανομένου του BBC και του Associated Press - έχουν τεκμηριώσει ισχυρισμούς για αυθαίρετη κράτηση, αναγκαστική εξαφάνιση και βασανιστήρια σε κέντρα κράτησης που διαχειρίζονται τα ΗΑΕ και οι σύμμαχοί τους.

Τα ΗΑΕ δεν απάντησαν σε σχετικό ερώτημα του BBC.

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας της Υεμένης, το οποίο επιβλέπει την κυβέρνηση, Rashad al-Alimi, διέταξε το κλείσιμο όλων των «παράνομων» φυλακών στις νότιες επαρχίες που ελέγχονταν προηγουμένως από το STC, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όσων «κρατούνται εκτός του πλαισίου του νόμου».

Ο υπουργός Πληροφοριών Eryani είπε ότι ορισμένοι κρατούμενοι ανακαλύφθηκαν μέσα στις εγκαταστάσεις, αλλά δεν έδωσε αριθμούς ή περισσότερες λεπτομέρειες.

Ορισμένοι συγγενείς - συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του αθλητή - είπαν στο BBC ότι οι κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί έκτοτε σε φυλακές που τώρα βρίσκονται υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Οι αρχές της Υεμένης λένε ότι η μεταφορά κρατουμένων στο επίσημο δικαστικό σύστημα είναι περίπλοκη, ενώ ομάδες δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η αυθαίρετη κράτηση μπορεί απλώς να συνεχιστεί υπό διαφορετικό έλεγχο.