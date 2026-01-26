Τι είναι η ICE, η αστυνομία του Τραμπ που έχει προκαλέσει το χάος στις ΗΠΑ

Η ICE των ΗΠΑ, υπό τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα για την υλοποίηση της μεγαλύτερης επιχείρησης μαζικών απελάσεων στην ιστορία της χώρας.

Τι είναι η ICE, η αστυνομία του Τραμπ που έχει προκαλέσει το χάος στις ΗΠΑ
Έκρυθμη είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά τις δύο δολοφονίες πολιτών από την Υπηρεσία Επιβολής Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE), γνωστή και ως αστυνομία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ICE έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες συλλήψεις σε δημόσιους χώρους από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει ολοένα και περισσότερο σε συγκρούσεις με τοπικούς διαδηλωτές που αντιτίθενται στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας.

