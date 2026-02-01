Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

Αγωγή κατά κλινικής στο Ορλάντο μετά τη γέννηση παιδιού που δεν είναι βιολογικά δικό τους  

Δικαστήριο ΗΠΑ
Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι σοβαρό λάθος σε κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης οδήγησε στη γέννηση παιδιού που δεν είναι βιολογικά δικό τους. Σύμφωνα με την αγωγή, εμφυτεύθηκε στη μήτρα της γυναίκας έμβρυο άλλου ασθενούς, με τις συνέπειες να αποκαλύπτονται μόνο μετά τον τοκετό.

Η Tiffany Score και ο Steven Mills στρέφονται νομικά κατά της κλινικής IVF Life, Inc. στο Ορλάντο και του επικεφαλής αναπαραγωγικού ενδοκρινολόγου της, Dr. Milton McNichol. Η αγωγή κατατέθηκε στις 22 Ιανουαρίου στο Orange County Circuit Court.

Από την κατάψυξη εμβρύων στη γέννηση ενός παιδιού «άλλης οικογένειας»

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ζευγάρι είχε αποθηκεύσει τρία βιώσιμα έμβρυα στην κλινική ήδη από το 2020, στο πλαίσιο θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πέντε χρόνια αργότερα, μετά την εμφύτευση, γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ένα υγιές κοριτσάκι.

Κι όμως, όπως περιγράφεται στην αγωγή, αμέσως μετά τον τοκετό οι γονείς διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και οι δύο είναι Καυκάσιοι, ενώ το βρέφος εμφάνιζε, όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά «μη καυκάσιου παιδιού», γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Η γενετική εξέταση που αποκάλυψε το λάθος

Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν όταν διενεργήθηκαν γενετικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το παιδί δεν έχει καμία γενετική συγγένεια με κανέναν από τους δύο γονείς, στοιχείο που ενίσχυσε τους ισχυρισμούς περί λανθασμένης εμφύτευσης εμβρύου.

Στην αγωγή σημειώνεται ότι το λάθος ενδέχεται να έγινε είτε κατά την αποθήκευση των εμβρύων το 2020 είτε κατά τη διαδικασία εμφύτευσης τον Απρίλιο του 2025.

Φόβοι για δεύτερο παιδί και άγνωστους βιολογικούς γονείς

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, John Scarola, ανέφερε ότι στις 5 Ιανουαρίου απέστειλε επιστολή στην κλινική ζητώντας να εντοπιστούν οι βιολογικοί γονείς του παιδιού και να δοθούν απαντήσεις για το τι συνέβη στα έμβρυα των εντολέων του.

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι εκφράζει τον φόβο ότι το δικό του έμβρυο μπορεί να έχει εμφυτευθεί σε άλλη γυναίκα, η οποία είτε κυοφορεί είτε μεγαλώνει ήδη το παιδί τους, χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν.

«Την αγαπούν, αλλά δεν ξέρουν αν θα τους την πάρουν»

Σύμφωνα με το δικόγραφο, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αναπτύχθηκε ισχυρός συναισθηματικός δεσμός με το παιδί, ο οποίος συνεχίζεται και μετά τη γέννησή του. Το ζευγάρι δηλώνει πρόθυμο να το μεγαλώσει, όμως θεωρεί ότι έχει νομική και ηθική υποχρέωση να το παραδώσει στους βιολογικούς του γονείς, εφόσον εκείνοι το ζητήσουν.

Όπως ανέφερε ο Scarola, οι γονείς ζουν με τον φόβο ότι κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανιστεί, να αποδείξει τη βιολογική συγγένεια και να διεκδικήσει το παιδί.

Τι ζητά η αγωγή και ποια είναι η στάση της κλινικής

Η αγωγή ζητεί επείγουσα δικαστική παρέμβαση ώστε η κλινική να ενημερώσει όλους τους ασθενείς που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, να καλύψει εκτεταμένους γενετικούς ελέγχους και να αποκαλύψει αν υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις λάθους εμβρύου.

Σε έκτακτη ακρόαση ενώπιον της δικαστού Margaret Schreiber, επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει σαφές νομικό προηγούμενο στη Φλόριντα για ανάλογες υποθέσεις, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε και στη συνέχεια αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα της, η κλινική IVF Life ανέφερε ότι «συνεργάζεται ενεργά με έρευνα για να υποστηρίξει έναν ασθενή μας στον εντοπισμό της πηγής ενός σφάλματος που οδήγησε στη γέννηση παιδιού που δεν είναι γενετικά συγγενές μαζί του».

