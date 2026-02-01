Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους

Η μητέρα της οικογένειας, Macey Sorrell, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και αργότερα τις δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «λιώνοντας» τις καρδιές όσων τις είδαν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους

Ο 3χρονος Gregory Sorrell αγκαλιάζει ένα μοσχάρι που η οικογένειά του έφερε στο σπίτι λόγω των ακραίων χαμηλών θερμοκρασιών στο Mount Sterling του Κεντάκι, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.

Macey Sorrell μέσω AP
Μια οικογένεια από το Κεντάκι, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, «άνοιξε το σπίτι της» σε ένα νεογέννητο μοσχαράκι που αγωνιζόταν να επιβιώσει στον παγετό.

Λίγες ώρες αφού έφαγε, το μικρό ζωάκι ξάπλωσε στον καναπέ μαζί με τα δύο παιδιά της οικογένειας Sorrell και κοιμήθηκε. Η μητέρα, Macey Sorrell, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και αργότερα τις δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «λιώνοντας» τις καρδιές όσων τις είδαν.

Μοσχάρι - Κεντάκι

Ο 3χρονος Gregory Sorrell αγκαλιάζει ένα μοσχάρι που η οικογένειά του έφερε στο σπίτι λόγω των ακραίων χαμηλών θερμοκρασιών στο Mount Sterling του Κεντάκι, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.

Macey Sorrell μέσω AP

Σύμφωνα με την Macey, το μοσχάρι γεννήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου σε εξωτερικό χώρο, με τις θερμοκρασίες να είχαν πέσει κάτω από το μηδέν. Όπως εξήγησε, ο σύζυγός της, Tanner, βγήκε έξω για να ελέγξει την έγκυο μητέρα και βρήκε το μοσχάρι να υποφέρει από το κρύο.

«Ήταν παγωμένο. Ο ομφάλιος λώρος του έμοιαζε με παγωτό», δήλωσε η Macey Sorrell στο Associated Press.

Έτσι, αποφάσισαν να το φέρουν στο εσωτερικό του σπιτιού, για να ζεσταθεί.

«Όταν το φέραμε μέσα, είχε πάγο πάνω του», εξήγησε η Sorrell. «Έτσι, πήρα το πιστολάκι και το ζέστανα και μετά το ταΐσαμε».

Μοσχάρι - Κεντάκι

Ο Tanner Sorrell και η σύζυγός του, Macey Sorrell, ταΐζουν και καθαρίζουν ένα μοσχάρι που γεννήθηκε στο αγρόκτημά τους στο Mount Sterling, Κεντάκι, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.

Macey Sorrell μέσω AP

Αφού το μικρό ζωάκι ζεστάθηκε, ξάπλωσε στον καναπέ, δίπλα στα μικρά της παιδιά.

Η οικογένεια από το Κεντάκι έχει περίπου 30 αγελάδες στο αγρόκτημά της και συνηθίζει να τις αφήνει να μπαίνουν στο σπίτι ανά καιρούς. Το μικρό μοσχάρι, το οποίο ονομάστηκε Σάλι, επανενώθηκε με τη μητέρα του το επόμενο πρωί και είναι καλά, διαβεβαίωσε η Macey.

