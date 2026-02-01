Πατατο-πλημμύρα στη Γερμανία: Ρεκόρ συγκομιδής πυροδοτεί μαζική δωρεάν διανομή στο Βερολίνο

Την πλουσιότερη σοδειά πατάτας ή αλλιώς Kartoffel- Flut (πατατο-πλημμύρα) των τελευταίων 25 ετών καταγράφει η Γερμανία, όπου η κατανάλωση ανέρχεται σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία σε 63 κιλά ανά άτομο κατά μέσο όρο ετησίως.

Προκειμένου τα τεράστια αποθέματα να μην καταλήξουν σε χωματερές, διοργανώθηκε δωρεάν διανομή στο Βερολίνο, με εκκλήσεις σε όλη τη γερμανική πρωτεύουσα να έρχονται οι άνθρωποι σε διάφορα σημεία και να τις παραλαμβάνουν.

Συσσίτια, καταφύγια αστέγων, νηπιαγωγεία, σχολεία, εκκλησίες και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι μεταξύ αυτών που έχουν χορτάσει. Ακόμη και ο ζωολογικός κήπος του Βερολίνου έχει συμμετάσχει στην «αποστολή διάσωσης», μεταφέροντας τόνους πατάτας, για να ταΐσει τα ζώα του. Δύο φορτηγά έχουν σταλεί στην Ουκρανία.

Οι κάτοικοι της πόλης, πολλοί από τους οποίους αισθάνονται την πίεση λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, καταφθάνουν στα σημεία παραλαβή με κουβάδες και σάκους.

Η επιχείρηση, που ονομάστηκε 4.000 τόνοι μετά το πλεόνασμα που προσέφερε ένας μόνο καλλιεργητής πατάτας κοντά στη Λειψία τον Δεκέμβριο, μετά από μια πώληση που απέτυχε την τελευταία στιγμή, διοργανώθηκε από μια εφημερίδα του Βερολίνου σε συνεργασία με την οικολογική, μη κερδοσκοπική μηχανή αναζήτησης Ecosia, με έδρα το Βερολίνο.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποια ψευδής είδηση ​​που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη όταν την είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε μία δασκάλα,

«Υπήρχαν φωτογραφίες με τεράστια βουνά από «μήλα της γης»», θυμήθηκε, χρησιμοποιώντας τη λέξη Erdäpfel, έναν όρο για την πατάτα που χρησιμοποιούν μερικές φορές οι Βερολινέζοι, «με την οδηγία να έρθουν να τις πάρουν δωρεάν!»

Η πατάτα έγινε για πρώτη φορά δημοφιλής στη Γερμανία, αφότου ο Φρειδερίκος Β' της Πρωσίας εξέδωσε εντολή για την καλλιέργειά της τον 18ο αιώνα, καθιερώνοντάς την ως βασική τροφή παρά τον αναφερόμενο αρχικό σκεπτικισμό σχετικά με την παράξενη υφή και μορφή της.

Άπειρες συνταγές μοιράζονται στο διαδίκτυο, καθώς όσοι έχουν αγοράσει τις πατάτες προσπαθούν να καταλάβουν τι να κάνουν με την περίσσεια.

Επικρίσεις έχουν ασκηθεί από αγρότες της περιοχής, οι οποίοι λένε ότι η αγορά στο Βερολίνο είναι ακόμη πιο κορεσμένη και η καλλιέργειά τους έχει υποτιμηθεί ακόμη περισσότερο λόγω της τεράστιας προσφοράς.

Ενώ φέτος είναι η σειρά της πατάτας, πέρυσι ο λυκίσκος ήταν σε πλεόνασμα και του χρόνου, όπως προβλέπεται, θα είναι τo γάλα.