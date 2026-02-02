Ινδονησία: Κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν από τη σφοδρή κακοκαιρία

Σοκαριστικές εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Μοτζοκέρτο της Ινδονησίας, όταν ισχυρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Η σφοδρή βροχόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τον οικισμό, με ανθρώπους να τρέχουν έντρομοι για να προστατευτούν. Στο βίντεο ακούγονται φωνές να φωνάζουν «Allahu Akbar» («Ο Θεός είναι μεγάλος»), την ώρα που οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο μέσα στο χάος που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.