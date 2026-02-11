Πιτσιρικάς βγάζει 15.000 τον μήνα με επιχείρηση που έστησε από το δωμάτιό του
Άφησε το σχολείο για να αφοσιωθεί στο project του και τα έσοδα εκτοξεύτηκαν.
Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Caelan McDonald πήρε από τη μητέρα του ένα δώρο αξίας 150 λιρών. Μια μια φορητή μηχανή ψηφιακής κοπής που εκτυπώνει σχέδια και αυτοκόλλητα, από αυτές που χρησιμοποιούν οι λάτρεις των χειροτεχνιών για κάρτες, αυτοκόλλητα και διακοσμητικά.
Για τους περισσότερους θα ήταν ένα χόμπι. Για τον Caelan, όμως, αποδείχτηκε η απαρχή μιας τρελής επιχειρηματικής ιδέας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
