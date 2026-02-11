Συνελήφθησαν ανήλικοι που έκλεβαν ηλικιωμένους στο κέντρο της Αθήνας - Τους έπιασαν επ' αυτοφώρω

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων, ηλικίας 17 και 16 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Tρίτης αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία. Όπως προέκυψε, προσέγγισαν δύο ηλικιωμένους που κινούνταν πεζή στην περιοχή και επιχείρησαν να ανοίξουν το φερμουάρ της τσάντας πλάτης που έφερε ο ένας εξ αυτών, με σκοπό να αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από περιπολούντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη των ανηλίκων επ’ αυτοφώρω. Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Όπως επισημαίνεται από αστυνομικές πηγές, οι τρεις ανήλικοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.