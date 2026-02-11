«Ο Καναδάς πενθεί μαζί σας»: Δακρυσμένος ο Κάρνεϊ για τους 9 νεκρούς στο σχολείο

«Ο Καναδάς πενθεί μαζί σας», είπε δακρυσμένος ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ, και πρόσθεσε πως πρόκειται για «μια δύσκολη ημέρα», μιλώντας για την επίθεση στο Τάμπλερ Ριτζ.

«Γονείς και παππούδες, αδελφές και αδελφοί στο Τάμπλερ Ριτζ, θα ξυπνήσουν χωρίς έναν άνθρωπο που αγαπούν», ανέφερε ο Κάρνεϊ. «Το έθνος πενθεί μαζί σας. Ο Καναδάς στέκεται στο πλευρό σας».

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και ηγέτες από όλο τον κόσμο που επικοινώνησαν μαζί του εκφράζοντας αλληλεγγύη - μεταξύ αυτών και ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους του Καναδά.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες για την επόμενη εβδομάδα. «Θα το ξεπεράσουμε», πρόσθεσε ο Κάρνεϊ. «Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ώρα να ενωθούμε, όπως κάνουν οι Καναδοί σε τέτοιες τραγικές στιγμές. Να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, να πενθήσουμε μαζί και να προχωρήσουμε μπροστά μαζί».

